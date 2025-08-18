Los incendios baten un récord histórico: más de 344.000 hectáreas arrasadas en 2025

Los incendios siguen devorando toda la península y la situación, tras 16 días de ola de calor, no parece mejorar rápidamente. En lo que va de año se han declarado 224 incendios en nuestro país, según los datos recogidos por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés), de Copernicus, actualizados este lunes.

El fuego ha arrasado más de 344.000 hectáreas, de las cuales se calcula que 200.000 han sido en estos últimos cuatro días. Esto supone un récord histórico, ya que comparado con 2022, hasta ahora año con más superficie quemada tras 493 incendios, en 2025 se han quemado unas 40.000 hectáreas más.

Este fenómeno va de la mano de otro récord que también se ha superado este año, el de media de hectáreas quemadas por incendios. La cifra, entre 1965 y 2024, marca una media de 1.540 hectáreas por cada Gran Incendio Forestal (GIF), es decir, aquellos que superan las 500 hectáreas quemadas, que según datos del pasado 8 de agosto, en 2025 ha habido 14 de ellos, los que han quemado de media 4.600 hectáreas. También en cantidad ha superado la media del último decenio.

Desde el Ministerio para la Transición Ecología y el Reto Demográfico (Miteco), publicaron que los datos provisionales de superficie arrasada por incendios este año es de 138.788 hectáreas, pero sin tener en cuenta la última semana, ya que solo cuentan hasta el 10 de agosto y no abarca ni los de Cáceres ni Castilla y León.

Ahora mismo la situación es más crítica, precisamente en Cáceres, en el incendio de Jarilla que ya ha devastado más de 12.000 hectáreas y tiene un perímetro que supera los 130 kilómetros. Otros de los principales focos se encuentran en Orense y Castilla y León, los cuales están obligando a cortar carreteras y la conexión ferroviaria entre Madrid y Galicia, que ya supera los cinco días de inactividad.