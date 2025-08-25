Última hora de Incendios activos en España, en directo: la situación en León empeora y varios municipios son desalojados

Situación en Castilla y León

Con estos nuevos incendios son ya 17 los que registra la provincia; así se mantiene el nivel de gravedad 2 en nueve incendios -dos declarados este domingo- por existir situaciones que podrían comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales, en Fasgar, Anllares del Sil, Barniedo de la Reina, Llamas de Cabrera, Gestoso, Igüeña, La Baña, Garaño y Molinaseca.

Fuera de la provincia leonesa, en Zamora el incendio de Porto continúa en nivel de riesgo 2, al igual que el de Cardaño, en Palencia, lo que eleva a once el total de incendios de máximo nivel en la Comunidad.

Las rachas de viento cambiantes, la subida de temperaturas y la escasa humedad están favoreciendo numerosas reproducciones en los frentes de los incendios ya estabilizados en los que actúan los alrededor de 2.000 efectivos antiincendios desplegados solo en la provincia de León