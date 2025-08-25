Última hora de Incendios activos en España, en directo: la situación en León empeora y varios municipios son desalojados
Sigue las últimas noticias sobre cómo avanzan los incendios en España.
"Pirómana", "cortinas de humo" e "incontinencia verbal": PP y PSOE recrudecen en el debate político ante la mejoría de los incendios
Virginia Barcones: "Nadie se ha disculpado por llamarme pirómana"
Barcones: "Nadie se ha disculpado por llamarme pirómana, pero tampoco espero nada. Lo único que me importa es que el sistema siga funcionando. Yo voy a defender a la institución y al sistema nacional de protección civil".
Barcones: "No digo que todo se haya hecho bien"
Virginia Barcones sostiene que hay que hacer una "reflexión honesta" para ver cómo se puede seguir mejorando, una vez los incendios hayan pasado: "No digo que todo se haya hecho bien". Insiste en que se ha desplegado todo y se han puesto todos los medios para que todo salga bien, pero que no se puede "tirar por tierra" el sistema en su conjunto.
Virginia Barcones: "Es injusto que se diga que el sistema de protección civil no ha funcionado"
Barcones: "Me parece que habría que tener cuidado, no es justo que se diga que el sistema nacional de protección civil no ha funcionado. Pero no injusto conmigo, que yo soy lo de menos; es injusto que los hombres y mujeres que han estado frente a las llamas, para todas aquellas personas que han estado para que los medios llegaran lo antes posible. Decir que no funciona, generar esa duda sobre nuestro sistema es peligroso".
Barcones: "Se ha intentado manipular la realidad"
Barcones: "No es cierto que el mecanismo español de respuesta no se active hasta el día 15. Es que esa solidaridad ha operado desde el primer momento; el sistema nacional de protección civil son las CCAA, es el conjunto de voluntarios y operadores del sistema (...), es que no hace falta que uno active ese mecanismo o se mande ese correo, porque el sistema funciona así"
Barcones habla de solidaridad entre los territorios: "No quiero entrar en polémicas"
Virginia Barcones: "Yo no quiero entrar en polémicas. La solidaridad entre los territorios es algo que no necesita para nada de la acción de esta dirección general. Yo voy hablando con todos; solo con carácter de anticipación, estamos siendo capaces de enviar a las CCAA todos los medios que necesitan y les informamos de todo lo que tenemos disponible para cuando lo necesiten. Entre españoles han vuelto a prestarse ayuda y nosotros lo único que hemos hecho ha sido anticiparnos".
¿Ha habido falta de coordinación con las CCAA?
Barcones: "En lo que respecta a la relación con la dirección general, hemos trabajado con absoluta sintonía, sabiendo que era una crisis sin precedentes; sabiendo que hay momentos que hay que dejar un poco al lado el tecnicismo y resolver problemas en tiempo real. Hemos estado continuamente con las CCAA para poner los recursos en tiempo real. En cualquier emergencia en el mundo, alguien tiene que dirigir; en este caso -por nuestro sistema- son las CCAA".
Barcones, sobre el diálogo con las CCAA
Virginia Barcones: "Las CCAA nos comunican la información que consideran en cada momento. Puede haber un incendio forestal y que por lo que sea no se haya comunicado. Hay un grupo de trabajo entre las CCAA para establecer qué recursos van a ser parte de este catálogo para entre todos tener ese mecanismo nacional de respuesta para movilizarnos de forma más eficiente, rápida y eficaz"
Barcones: "El cambio climático tiene consecuencias"
Virginia Barcones en Más de uno: "El cambio climático tiene consecuencias; hemos pasado una DANA, luego un apagón, ahora los incendios. Todos tenemos que hacer una reflexión de fortalecer un sistema que funciona, pero ahora nos enfrentamos a algo más virulento".
"Ha habido una movilización de medios como nunca"
Virginia Barcones: "Tenemos que estar todos a una, para combatir al único enemigo que tenemos, que son las llamas. Tenemos que unir todos los medios para conseguir acabar con las llamas. Estos incendios, que han sido desgraciadamente únicos, al menos en la historia reciente, han conllevado una movilización de medios como nunca. Han sido unos incendios sin precedentes, en los que se han puesto todos los medios".
¿Se podría haber hecho más? La respuesta de Barcones
Virginia Barcones: "Desde que se inició la emergencia, se ha hecho todo lo posible para poner los medios a disposición de quien dirigía. Se ha hecho todo para que, con la mayor inmediatez, todos esos medios estuvieran puestos a disposición".
Virginia Barcones, directora general de Protección Civil en Más de uno
"Estuvimos muy preocupados por los incendios en León y el avance que tenía a las poblaciones", explica Barcones en Más de uno, donde añade -además- que estuvieron sobre todo pendientes de desalojar a los vecinos que pudieran verse afectados.
Situación en Castilla y León
Con estos nuevos incendios son ya 17 los que registra la provincia; así se mantiene el nivel de gravedad 2 en nueve incendios -dos declarados este domingo- por existir situaciones que podrían comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales, en Fasgar, Anllares del Sil, Barniedo de la Reina, Llamas de Cabrera, Gestoso, Igüeña, La Baña, Garaño y Molinaseca.
Fuera de la provincia leonesa, en Zamora el incendio de Porto continúa en nivel de riesgo 2, al igual que el de Cardaño, en Palencia, lo que eleva a once el total de incendios de máximo nivel en la Comunidad.
Las rachas de viento cambiantes, la subida de temperaturas y la escasa humedad están favoreciendo numerosas reproducciones en los frentes de los incendios ya estabilizados en los que actúan los alrededor de 2.000 efectivos antiincendios desplegados solo en la provincia de León
Nuevos incendios y reactivaciones desalojan a más de 300 vecinos de 10 poblaciones en León
Dos nuevos incendios en las localidades de Garaño y Molinaseca así como la reactivación del incendio de Fasgar han desalojado este domingo a más de 300 personas de diez localidades leonesas: Viñayo, Piedrasecha, Portilla de Luna y Sagüera de Luna (incendio de Garaño), y por segunda vez las localidades de Fasgar, Vegapujin, Posada de Omaña, Torrecillo y Barrio de la Puente, así como Lombillo de los Barrios.
El nuevo incendio declarado en Garaño, en el término municipal de Soto y Amino, ha sido declarado con el Índice Grave de Riesgo (IGR) 2 por amenazar a la población, sumando ya nueve incendios con este nivel de peligrosidad en la provincia leonesa.
Según los datos facilitados por la Junta de Castilla y León, el incendio se inició a las 14:04 horas de este domingo, por causas que se están investigando, en un monte junto a la localidad por lo que los vecinos se han apresurado para actuar mientras llegaban las brigadas de extinción.