El incendio de un vertedero de Cuenca arrasa 3.000 metros cuadrados de basura

Este miércoles se declaró un incendio en un vertedero de Cuenca, muy cerca de la ciudad, está ubicado cerca de la estación del AVE Fernando Zóbel. Ya ha quedado controlado, ha quemado cerca de 3.000 metros cuadrados de basura, pero por suerte no ha dejado ningún herido ni ha afectado a la calidad del aire.

El fuego fue detectado a las 19:45 del miércoles y durante las primeras horas de esta madrugada los bomberos de Cuenca, que se habían desplazado para controlar las llamas, se marcharon de la zona asumiendo que ya no se corría peligro ni había riesgo de que el incendio se propagara a otras zonas del vertedero. Durante el resto de la noche, un total de 13 efectivos de maquinaria pesada de la Diputación se han dedicado a "soterrar el incendio para que se consuma el material inflamable que acumula el vertedero".

En el lugar también se presentaron los agentes de la Guardia Civil y los bomberos del Ayuntamiento de Cuenca con una bomba rural pesada con dos efectivos para ayudar a la extinción. Este jueves por la mañana se espera que los bomberos vuelvan por la zona para supervisar la evolución del incendio y por si es necesario refrescar alguna zona, de esa forma evitar que se reactive.

Según los testigos, la columna de humo negro que expulsó este incendio, pudo verse desde varios puntos de la capital conquense. Aunque las autoridades por ahora desconocen que fue lo que provocó el fuego, hay que tener en cuenta que esta zona del país ha estado en los últimos días en aviso amarillo por altas temperaturas y según la previsión de la AEMET esto no parece que vaya a remitir. Por todo esto, se tendrán que extremar las precauciones por todo el país para evitar más incendios.