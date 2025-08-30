Un incendio en un tren obliga a cortar el tráfico ferroviario de la línea Madrid-Andalucía

Un incendio declarado en el último vagón de un tren que circulaba a la altura de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) ha obligado a cortar el tráfico ferroviario de la línea que une Madrid y Andalucía. Asimismo, se ha tenido que proceder al desalojo de los 210 pasajeros que viajaban a bordo.

Tal y como ha detallado el 112 a la 'Agencia EFE', el aviso se ha recibido a las 14:05 horas de este sábado y el tráfico permanece cerrado desde el kilómetro 201 de la vía férrea, sin que por el momento haya habido que lamentar heridos.

El tren afectado se trata de uno que viajaba desde Almería a Madrid. Los pasajeros han sido extraídos por la Guardia Civil y los Bomberos de Puertollano (Ciudad Real) se han hecho cargo de la situación y en estos momentos trabajan en la extinción del incendio. Además, los servicios de emergencia también han movilizado una ambulancia por precaución.