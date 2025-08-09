El incendio de San Bartolomé de Pinares (Ávila) evoluciona favorablemente y no tiene llamas

El incendio declarado a primera hora de la tarde en el municipio de San Bartolomé de Pinares evoluciona "favorablemente" y ya no tiene llamas, pese a que los vecinos de los barrios de La Estación y Ciudad Ducal aún no han podido regresar a sus casas tras ser desalojados.

La Junta de Castilla y León ha comunicado que la situación actual de las llamas permite que el operativo conformado por cerca de 60 medios pueda centrarse en el perímetro del mismo y, además, en eliminar los puntos calientes que aún quedan en el interior.

Durante la noche los efectivos desplazados hasta la zona han realizado tareas de contrafuego en aquellas zonas donde se encuentra cortada la carretera CL-505 entre Ávila y Las Navas del Marqués desde Navalperal de Pinares.

Por otra parte, también sigue cortada la circulación de las vías ferroviarias que conectan Ávila y Madrid, esto ha hecho que Renfe haya tenido que habilitar lanzaderas de autobuses para tratar de compensar y salvar el servicio, tal y como ha informado la Subdelegación del Gobierno en Ávila.

Asimismo, han especificado que la Policía Nacional tuvo que hacerse cargo de 250 personas que se quedaron tiradas en la estación de tren de Ávila, y que tuvieron que ser reubicadas después de que se cerrara la línea Madrid-Ávila