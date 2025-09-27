El incendio de Peñalba de la Sierra (Guadalajara) alcanza el nivel 2 y arrasa unas 2.400 hectáreas

El incendio declarado en la localidad de Peñalba de la Sierra (Guadalajara) hace casi una semana ha alcanzado el nivel 2 y ha arrasado unas de 2.000 hectáreas. Un dispositivo de 308 personas está trabajando en estos momentos en las labores de extinción, 25 de ellos son medios aéreos que están sobrevolando la zona del Pico del Lobo, el punto más alto de toda Castilla-La Mancha.

El viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, que ha participado en la reunión del Cecopi en la Delegación de la Junta en Guadalajara, ha indicado que las llamas han calcinado ya alrededor de 2.000 hectáreas y que todavía hay parte del perímetro activo. "Se espera un día difícil en cuanto a lo meteorológico, especialmente si el viento, que se espera de sur, rolará al suroeste".

"Es el escenario más complicado que manejamos. Toca seguir trabajando con nuestros medios aéreos y nuestras brigadas terrestres y nuestros bulldozer y agradecer mucho a las Comunidades de Castilla y León, la Comunidad de Madrid y a los medios del Ministerio que, junto con Infocam, estamos trabajando en sofocar este incendio", ha añadido el viceconsejero.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido restringir el acceso al Hayedo de Tejeda de Negra por el humo y ha recomendado evitar circular en el entorno del Parque Natural de la Sierra Norte para facilitar las labores de extinción.

Por su parte, la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha enviado un mensaje a través del Sistema Es-Alert para que los ciudadanos del entorno de La Pinilla (Segovia) suspendan las actividades en la zona por "peligro grave" debido a la cercanía del entorno.