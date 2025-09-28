El incendio de Peñalba ingresa en Segovia y obliga a desalojar Riofrío de Riaza y La Pinilla

El incendio que se inició hace una semana en Peñalba de la Sierra (Guadalajara), y que ya ha calcinado 3.000 hectáreas, se ha extendido hasta la provincia de Segovia. Durante la madrugada de este domingo, la Junta de Castilla y León ha declarado un incendio de nivel dos -debido a la amenaza para la población y sus bienes- en la localidad de Cerezo de Arriba y, como consecuencia, se han tenido que evacuar la urbanización de La Pinilla y el pueblo de Riofrío de Riaza y se mantiene la restricción de acceso al Hayedo de Tejera Negra.

Ante esta situación, la delegada de la Junta en Segovia, Raquel Alonso, se ha sumado esta mañana a la reunión que ha mantenido el Centro de coordinación Operativo Integrado (Cecopi). Alonso ha destacado la "virulencia" con la que las llamas han llegado desde Guadalajara. La delegada también ha informado de que se ha puesto a disposición de los vecinos evacuados el pabellón del Polideportivo del municipio de Riaza, donde también se están alojando miembros de la Unidad Militar de Emergencias que trabajan en las labores de extinción del fuego de Peñalba.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado 30 medios aéreos y terrestres, entre técnicos, agentes medioambientales, celadores, cuadrillas, autobombas, ELIF, BRIF, hidroaviones, helicópteros y otros cuerpos de bomberos, según ha informado Europa Press.

Para avisar de los dos desalojos, El Gobierno de Castilla y León ha recurrido al sistema de Es-Alert, por el que los vecinos recibieron en sus dispositivos móviles las pertinentes notificaciones.