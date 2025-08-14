El incendio de Molezuelas, el peor de la historia de España: se queman 38.000 hectáreas entre León y Zamora

La situación que se está viviendo en el pueblo de Molezuelas en Zamora es cada vez más incontrolable. Ahora mismo se combate un fuego cambiante y que no para de avivarse gracias a los fuertes vientos. Varios frentes se han unido, generando enormes llamas difíciles de frenar, a la vez el incendio salta de un lugar a otro.

Solo en la provincia de León, ya son más de 8.000 personas las que han tenido que ser desalojadas por la proximidad de las llamas. La población de una treintena de pueblos han tenido que abandonar sus casas y refugiarse en polideportivos y albergues habilitados con urgencia en municipios como La Bañeza y Astorga.

El apoyo de los vecinos está siendo fundamental. Durante estos días los habitantes de estas localidades han donado mantas, ropa, comida caliente y dan compañía para todas aquellas personas a las que el fuego ha arrasado con sus vidas.

No damos a basto

En el municipio de Villamontán de la Valduerna, las llamas han cercado el pueblo y también ha alcanzado las casas. En Palacios de Jamuz, los vecinos han intentado salvar lo que han podido, pero en muchos casos no han podido hacer nada al ver como las llamas se "propagan por las vigas de madera". "No damos a basto", dice uno de los vecinos del pueblo.

Por otro lado, el incendio de Molezuelas de la Carballeda, que se originó en Zamora y luego pasó a territorio leonés, ha sido devastador. Ya se habla de cerca de 38.000 hectáreas calcinadas solamente en este incendio, lo que lo convierte en el peor fuego registrado en España desde que existen registros.

Por desgracia, los daños no se limitan a cosas materiales, sino que las llamas se han cobrado la vida de dos personas. La primera, un hombre de 35 años que mientras ayudaba a sofocar las llamas se vio envuelto en una lengua de fuego de la que no pudo escapar, además otro hombre que le acompañaba también ha fallecido en las horas recientes. Además, hay varios heridos graves que se encuentran en hospitales de la zona con pronóstico grave.

Marlaska pide ayuda a Europa

La situación es tal que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha tenido que pedir ayuda a la Unión Europea. La UE ha asegurado que enviará dos aviones cisterna para ayudar a combatir el fuego, aunque no se ha especificado ni la fecha y lugar donde serán destinados. Además, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha sido desplegada junto a varios medios terrestres y aéreos.

Los meteorólogos han avisado que las temperaturas no ponen de su parte para apaciguar el fuego. Las fuertes rachas de viento, junto a las altas temperaturas y tormentas secas, está complicando el control del incendio.

Durante las últimas horas la lluvia ha llegado a León, lo que ha alegrado a los vecinos, pero los expertos avisan. Las lluvias pueden traer consigo rayos y truenos que pueden generar más frentes.