Un incendio declarado en Carcastillo (Navarra) obliga a activar la Situación 2 del INFOMA

Un incendio declarado esta madrugada en el término municipal de Carcastillo (Navarra) ha obligado a activar la Situación 2 del Plan de Incendios Forestales de Navarra (INFOMA) ante la necesidad de solicitar medios extraordinarios por el desarrollo del fuego.

Según la información remitida por SOS Navarra, el fuego comenzó a las 21:42 horas en el llano de Larrate. Concretamente, lo hizo en un pinar ubicado junto a la carretera que se dirige a Figarol. En ese mismo instante se activó a los bomberos de los parques de Tafalla, Sangüesa, Tudela, Peralta, Cordovilla y Estella, que han estado trabajando toda la noche por tierra y aire.

Asimismo, hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Brigada Helitransportada de Incendios Forestales con dos helicópteros y personal del Guarderío Forestal de Medio Ambiente, con la Unidad de telecomunicaciones Tetra, bulldozer de Medio Ambiente y efectivos de la Policía Foral.

Además, SOS Navarra también ha detallado que en las inmediaciones del fuego se encuentran varios campos cosechados, pero que, por el momento, no hay riesgo de propagación y tampoco para la población.

Previamente, alrededor de las 00:00 horas ya se había activado la Situación Operativa 1 del Plan INFOMA. Después de toda una noche de trabajo incansable, esta mañana se han incorporado los medios aéreos del Gobierno de Navarra, así como un bulldozer de Medio Ambiente.