Incendio, colapso, reapertura y nuevo sistema contra incendios: el frenético fin de semana de la Mezquita-Catedral de Córdoba

El incendio que se originó el pasado viernes en la Mezquita-Catedral de Córdoba ha dejado un balance de una capilla colapsada en la que se derrumbó el techo y otras dos afectadas. Las llamas fueron rápidamente sofocadas y las estancias afectadas se utilizaban para almacenaje, por lo que su daño no es irreparable.

Por su parte, el deán de la Catedral, Joaquín Alberto Nieva, ha explicado que la capilla que colapsó es la conocida como de la Anunciación, pese a que el fuego comenzó en la número 37, que es donde se guardan los productos y maquinarias de limpieza, tales como las barredoras eléctricas, que parecen ser el origen del fuego.

Otra de las capillas afectadas, tal y como ha detallado Nieva, sería la de San Nicolás de Bari, aunque también hay otras donde aún se pueden ver restos del fuego que está siendo investigado por la Policía Científica.

La Unesco pide información

El Ministerio de Cultura activó durante la noche del incendio el Plan Nacional de Gestión del Riesgo y Emergencias en Patrimonio Cultural "para garantizar la protección, conservación y recuperación de este bien único, símbolo de la historia y la identidad cultural de España", según reseñó en un comunicado.

Asimismo, alabó y agradeció "la celeridad y profesionalidad de los equipos de extinción", de la que aseguró que fue "decisiva para contener el incendio en su foco inicial y proteger tanto el valor arquitectónico y artístico de la Mezquita-Catedral como la seguridad de su entorno urbano".

No obstante, la Unesco le ha pedido a Cultura un informe detallado sobre el incendio y su nivel de incidencia en este monumento que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1984.

A su vez, el jefe del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Córdoba, Daniel Muñoz, detalló que "afortunadamente" los bomberos pudieron perimetrar el incendio de tal forma que "no se propagó por el resto de las vigas a distintas capillas".

Se instalará el sistema de incendio de Notre Dame

"Fue francamente impresionante, jugándose la vida", así definió el alcalde de la ciudad, José María Bellido, la actuación de los bomberos de los que subrayó que gracias a ellos "la Mezquita es realidad" y los daños no han sido mayores. Esto fue posible gracias a la gran cantidad de simulacros que los bomberos realizan al año.

Por su parte, el deán informó de que en otoño está previsto que se implemente "uno de los sistemas más modernos que existen de extinción de incendios, que es por agua nebulizada, el mismo que se ha puesto en Notre Dame de París".

Igualmente, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, quien visitó la zona afectada el sábado, ha confirmado que la Junta se coordinará con el Cabildo Catedralicio y el Ayuntamiento para evaluar primero los daños y después estudiar las actuaciones necesarias, en las que, por supuesto, se implicarán.

"No hay certeza de qué es exactamente lo que ha ocurrido o el alcance de los daños", transmitió del Pozo, al tiempo que indicó que en primer lugar se realizará una intervención "para limpiar lo más básico del humo" y, posteriormente, se redactará el proyecto de "restauración, conservación y puesta en valor".

El incendio solo afectó a 50 metros cuadrados

El recinto de la Mezquita-Catedral de Córdoba tiene 13.000 metros cuadrados de superficie, pero lo cierto es que tan solo 50 se vieron afectados por las llamas. El incendio comenzó a las 21:15 horas entre la capilla del Baptisterio y la del Espíritu Santo, ubicadas en la ampliación llevada a cabo por Almanzor, que, según el deán, es de las que menor valor patrimonial tiene.

Estas obras fueron llevadas a cabo entre el 976 y el 1002, de hecho, es la tercera y última que se ha realizado en estas instalaciones y gracias a ella, se incorporaron hasta ocho nuevas naves. Como resultado de las obras, que estuvieron marcadas por el abaratamiento de los costes y eliminación de lo superfluo, se le transfirió un carácter militar y utilitario al edificio.

Tras el de 1910 y el de 2001, este es el tercer incendio que sufre la Mezquita-Catedral.

Reapertura con susto

Pese a que el incendio se originó en la noche del viernes, durante la mañana del sábado reabrió sus puertas, a excepción de las zonas afectadas. La decisión de la reapertura fue tomada por técnicos que garantizaron que no había riesgo para la ciudadanía que accediese al lugar.

Sin embargo, a las pocas horas, se produjo el derrumbe de uno de los techos sin ocasionar daños personales a los operarios que trabajan en su recuperación.