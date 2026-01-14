Las impresionantes imágenes de una aurora boreal vista desde el espacio

Las auroras boreales, también conocidas como luces del norte, son un efecto de partículas energéticas que pueden salir del Sol en una corriente constante llamada viento solar debido a erupciones gigantes conocidas como eyecciones de masa coronal.

Cuando estas partículas llegan a la Tierra, interactúan con su campo magnético, canalizándose hacia los polos magnéticos. Ya en la atmósfera superior, en la ionosfera, estas partículas chocan con átomos de oxígeno y nitrógeno. Estos choques hacen que los átomos se agiten y, al volver a su estado normal, liberan energía en forma de luz.

Las imágenes que muestra el vídeo fueron publicadas el pasado 11 de enero por el astronauta Kimiya Yui, de JAXA, en el que se pueden ver los deslumbrantes colores de una aurora boreal sobre la Tierra vista desde la Estación Espacial Internacional (ISS) de la NASA.

Dónde se pueden ver con mayor facilidad

Las regiones más frecuentes para divisar estos fenómenos suelen encontrarse en el norte del planeta, como Alaska, Canadá, Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia, Groenlandia y el norte de Rusia.

Las condiciones óptimas para disfrutar del espectáculo visual que ofrecen incluyen cielos oscuros y despejados, generalmente lejos de la contaminación lumínica de las grandes ciudades. En cuanto a los colores más comunes, los expertos hablan de verde, rojo, azul y púrpura.