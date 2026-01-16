El impresionante ejemplar de tiburón foca que ha aparecido varado en una playa de Asturias

Un ejemplar de tiburón foca ha sido encontrado varado en la playa de Luarca (Asturias). El ejemplar, de 1,45 metros de longitud y 18 kilos de peso, llegó la semana pasada a las costas de nuestro país después de morir a causa de una hemorragia interna provocada por un desgarro en el esófago, tal y como ha revelado la necropsia que se le ha realizado.

El ejemplar llegó en perfecto estado, por lo que hasta que no se le ha realizado esta prueba no se ha dado con la causa. El director de la Coordinadora para el Estudio y Protección de las Especies Marinas (Cepesma), Luis Laria, ha comentado que ese desgarro es "compatible con el impacto metálico o un anzuelo". Además, el animal presentaba "abundante sangre" cuando fue encontrado en la arena.

Una hembra en pleno proceso reproductivo

Asimismo, ha asegurado que encontrar este animal ha sido un "gran hallazgo" y ha provocado un "gran impacto" en la comunidad científica. El tiburón foca es una especie muy desconocida para la comunidad debido a que vive a grandes profundidades de hasta 3.500 metros.

El tiburón foca encontrado en Asturias | EFE/Luis Laria

La necropsia también ha permitido descubrir que se trataba de una hembra que estaba en pleno proceso reproductivo, ya que en su interior había hasta 12 huevos. "Una singularidad poco documentada, incluso para especialistas", ha recocido Laria. "Es espectacular porque son, digamos, embriones en formación, que hubieran sido viables", ha añadido.

Los tiburones focas se reproducen como el resto de animales de su especie, es decir, paren crías vivas porque los huevos eclosionan en el interior. En este caso, no les había dado tiempo a desarrollarse y la necropsia ha permitido encontrar embriones de entre uno y dos centímetros de tamaño.

La necropsia también ha revelado que el hígado pesaba 18 kilos, o lo que es lo mismo, el 27,7% de su peso total. Esto explica por qué durante décadas ha sido una especie muy cazada, ya que es muy valiosa por el valor del aceite, tal y como ha detallado Laria. Durante la fase reproductiva no se sumerge tan profundamente, sino que se queda entre los 400-500 metros.

Tiene el abdomen plano y se ayuda de unos espiráculos para respirar

Este animal pasa la mayor parte de su tiempo en la oscuridad del océano y es capaz de posarse en el fondo y permanecer ahí mucho tiempo de su vida. Por eso tiene el abdomen plano, lo que le ayuda a esta función. A diferencia de lo que se pueda pensar, no tiene que hacer un gran esfuerzo respiratorio para vivir en esas condiciones.

El hígado del tiburón foca | EFE/Luis Laria

Se sirve de los espiráculos que tiene en la cabeza, gracias a los cuales absorbe el agua para pasarla a las branquias y así no estar con la boca abierta. Luis Laria ha confirmado que una vez sometido al proceso de conservación, el animal será exhibido en el Parque de la Vida en Luarca.