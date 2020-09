Illa descarta un confinamiento general y perimetrar Madrid por la Covid-19 como exige Page

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha descartado un confinamiento perimetral de Madrid por el aumento de contagios tal y como sugería el presidente de Castilla- La Mancha, Emiliano García-Page, al asegurar este miércoles que les irá bien o mal en su comunidad en función sobre todo de lo que se controle se descontrole Madrid.

"Ahora el confinamiento perimetral de Madrid no procede", ha dicho Illa este jueves en una entrevista radiofónica al ser preguntado por las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien también afirmó que un 80 % de los casos de contagios de la comunidad les llegan "de la bomba radioactiva vírica que se plantó en Madrid".

El ministro ha explicado que las conurbaciones importantes, como Barcelona o Madrid, son espacios donde las medidas para contener el virus "tienen que estar muy bien pensadas", pero ha subrayado que, en general, "se está haciendo un buen trabajo en todos lados".

Así, aunque se está produciendo un incremento sostenido de casos de coronavirus en todas las comunidades, excepto en Aragón, que está en descenso, y Cataluña y el País Vasco, que avanzan hacia la estabilización, esta situación no se está traduciendo en una presión hospitalaria como la que había en marzo y abril, en pleno estado de alarma.

"Estamos en un escenario de control. Hay que detectar los casos y actuar con velocidad y contundencia para romper las cadenas de transmisión", ha señalado Illa, que cree que ahora no conviene aplicar medidas generalizadas y que nadie debería tomarse la implementación de medidas regionalizadas o locales como un "señalamiento".

En este sentido, Illa ha afirmado que en estos momentos, atendiendo a criterios de salud pública, no ve necesario un confinamiento generalizado en España. "Estamos viendo un incremento de casos, pero no tiene punto de comparación con lo que vivimos en marzo, no hay una saturación del sistema. Hay que hacer actuaciones concretas, como estamos haciendo", ha incidido el titular de Sanidad, que ha remarcado que "no hay contradicción entre economía y salud pública".

En cuanto al inicio del curso escolar, Salvador Illa ha reafirmado que las clases van a poder empezar con normalidad en septiembre y que si se produce algún caso de contagio ya está previsto cómo reaccionar.