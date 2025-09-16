Ilia Topuria lanza un contundente mensaje sobre la guerra de Gaza: "No la acepto"

El campeón mundial del peso ligero de la UFC, el hispanogeorgiano Ilia Topuria, ha lanzado un mensaje firme contra la guerra en Gaza: "No la acepto" y pide el fin inmediato del conflicto, posicionándose de forma clara y pública para condenar las operaciones militares y mostrar solidaridad con las víctimas civiles.

Durante un desayuno informativo en el Real Casino Gran Círculo de Madrid, Ilia Topuria expresó su rechazo rotundo al conflicto en Gaza y reivindicó la necesidad de parar la guerra, mostrando su apoyo inequívoco a la población palestina afectada por los ataques israelíes.

Posicionamiento de Topuria

El luchador no dudó en compartir su postura delante de los asistentes y de varios representantes políticos. "Si tuviera la oportunidad de hacer algo, pararía esa guerra ahora mismo porque no la acepto", aseguró Topuria, quien insistió en que "nunca se puede apoyar este tipo de causas", en referencia a la respuesta militar de Israel tras los atentados del grupo Hamás cometidos en octubre de 2023.

El deportista subrayó: "Nunca queremos que nadie muera en el mundo, sino lo contrario. Siempre queremos que a nadie le falte nada, que todo el mundo tenga agua para beber y pan para comer".

Apoyo a las familias de Gaza

Además de condenar la violencia, Topuria envió un mensaje especial a los afectados: "Desde aquí, a todas las familias de Gaza les mandamos todo el apoyo y estamos con vosotros". Sus palabras resonaron especialmente en un entorno marcado por la presencia de dirigentes políticos, como Javier Ortega Smith y Pepa Millán, de Vox, quienes estuvieron presentes en el evento.

El deporte y la política

Por su parte, Arturo Guillén, presidente de WOW —promotora de artes marciales mixtas en España donde Topuria es un accionista importante— intervino para rechazar, desde la tribuna, cualquier tipo de boicot a deportistas israelíes:

"La política y el deporte tienen que estar completamente separados. Alguna vez nos han intentado hacer tomar partido. Somos agnósticos, respetamos a todo el mundo e intentamos ayudar a todo el mundo", sentenció el directivo.