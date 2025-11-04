Igualdad confirma como asesinato por violencia de género la muerte de una mujer de 37 años en Alicante

El ministerio de Igualdad ha elevado a 35 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en 2025, tras confirmar el asesinato de una mujer de 37 años en Alicante por su pareja, cuyo cadáver fue encontrado el pasado 24 de octubre. En este caso no había denuncias previas por violencia de género contra el agresor.

El cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición, según informaron a EFE fuentes de la investigación, ya que el asesinato podría haberse producido a principios de mes. Tras el hallazgo del cadáver fueron detenidos la pareja de la víctima, un hombre de 38 años, y otro de 41 años en calidad de cómplice, ya que, supuestamente, le habría ayudado a intentar deshacerse del cadáver.

De esta manera, asciende a 35 el número de mujeres asesinadas en lo que va de año y 1.130 desde que empezaron a recopilarse estos datos en 2023.

Otro asesinato machista en Zaragoza

Por otro lado, Igualdad está recabando datos de otro presunto crimen machista, en este caso en Zaragoza. Una mujer de 49 años habría sido presuntamente asesinada por su pareja en su casa. De confirmarse, el número de mujeres asesinadas ascendería a 36 en 2025 y a 1.311 desde el año 2003. El pasado mes de octubre, seis mujeres fueron asesinadas por sus parejas.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, han expresado su "más absoluta condena y rechazo" ante este asesinato machista y han trasladado "todo" su "apoyo" a familiares y amistades de la víctima. Tanto la ministra como la delegada han pedido "todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes".

Por su parte, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha manifestado a través de su cuenta de X su "absoluta condena y repulsa" ante el asesinato machista en Zaragoza. También ha mandado su pésame y cariño a la familia de la víctima y ha convocado un minuto de silencio.

016, el teléfono contra la violencia de género

Las autoridades recuerdan que cualquier persona puede pedir ayuda o denunciar situaciones de maltrato a través del teléfono 016, el WhatsApp 600 000 016 o el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es, que están disponibles 24 horas al día, todos los días del año.

Igualmente, en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.