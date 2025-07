Ibai Llanos busca nuevos editores para sus vídeos: con sueldos de hasta 70.000 euros

Ibai Llanos lleva ya meses dedicando gran parte de su tiempo a alimentar su canal de Youtube, dejando Twitch en un segundo plano. Lo que antes eran directos diarios se ha convertido en vídeos semanales más elaborados y, por ende, con muchísimo más trabajo de producción. Quizás, este sea uno de los motivos por los que el 'streamer vasco' ha hecho público esta semana que necesita contratar nuevos editores.

La forma de anunciarlo ha sido a través de su cuenta oficial de X, donde ha especificado que se puede acceder al puesto en cuestión a través de Infojobs, para que los usuarios puedan aplicar. En apenas unas horas, la vacante ha llegado a acumular más de mil inscritos.

¿Cuánto cobra un editor de Ibai Llanos?

Eso sí, lo que parecía una oportunidad -sobre todo para aquellos en busca de un nuevo empleo- para unirse al equipo de Ibai Llanos, no ha estado exento de polémica. Todo ha venido a raíz del sueldo. Y es que, en un primer momento, la oferta no especificaba a cuánto ascendería la nómina del seleccionado. En ese instante, los usuarios de X empezaron a especular, e incluso a acusar, que si no la oferta no lo incluía, a buen seguro sería un salario bajo y unas condiciones precarias.

Llanos no tardó en responder y, según dijo, el salario oscila entre los 60.000 y 70.000 euros anuales. Una cifra mucho mayor a la esperada que también ha causado revuelo, aunque ahora de forma positiva.

¿Qué se necesita para ser editor de Ibai Llanos?

Los requisitos para ser editor de Ibai Llanos son simples, saber manejar los programas de Adobe como Premiere Pro o After Effects, conocimientos de edición de vídeo y audio, comprender los formatos y estándares que se aplican en sus producciones y nociones básicas de etalonaje. Las tareas básicas serían editar contenido principalmente para su canal de YouTube y aplicar efectos, ajustes de color y animaciones.

Lo sorprendente llega en los requisitos profesionales, pide mínimo solo un año de experiencia, por lo que las redes no han tardado en responder.