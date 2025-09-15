El humorista Javier Cansado anuncia que lleva tiempo luchando contra un tumor: "Esta semana empiezo tratamiento"

Javier Cansado, referente del humor absurdo y popular en España, comunicó a través de X (anteriormente Twitter) su estado de salud y la necesidad de alejarse de los escenarios y compromisos laborales durante "unos meses". Tras una operación reciente, el madrileño —colaborador habitual de programas como "Ilustres Ignorantes" y pódcast como "Todopoderosos"— iniciará tratamiento contra el tumor que se le detectó en verano.

El humorista pidió comprensión y cariño a sus seguidores, subrayando que no participará en nuevos proyectos ni espectáculos durante este periodo de recuperación. "Amigos, amigas, este verano me puse enfermo, un tumor era el culpable. Me han operado y esta semana empiezo el tratamiento, así que estaré varios meses sin participar en mis movidas", expresó Cansado en su comunicado oficial, agradeciendo el cariño y apoyo recibidos por parte de compañeros y fans.

Reacciones en redes y medios

Nada más conocerse la noticia, las redes sociales se han llenado de mensajes de ánimo por parte de compañeros, organizaciones culturales y seguidores. El mundo de la comedia y la cultura ha destacado la profesionalidad y bonhomía de Cansado, enviando un apoyo masivo y muestras de afecto.

Diversos medios han recogido el comunicado y recordado su trayectoria —de la televisión y radio a los escenarios— así como premios recientes como el Ondas o el Berlanga de Honor.

Ante el aluvión de apoyo y de cariño, Cansado ha respondido a los mensajes con una oración llena de esperanza: "¡Muchas gracias. Después de leeros no me queda otra que curarme!"

Trayectoria y legado cómico

Nacido en Madrid en 1955, Javier Cansado es icono de la comedia nacional y parte central del dúo Faemino y Cansado, referente del humor surrealista desde los ochenta. A lo largo de cuatro décadas ha destacado en la televisión —con programas emblemáticos como "La bola de cristal"— y ha sobresalido en el panorama del podcast y la escena teatral.

Además de su labor creativa, ha sido galardonado con el Premio Ondas y recientemente con el Berlanga al Humor de Honor.