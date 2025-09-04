"Por huevos", la campaña de Igualdad para promover una masculinidad más libre, diversa y feminista

El Ministerio de Igualdad ha presentado este jueves la campaña institucional "Por huevos", protagonizada por el actor Paco León, con la que busca reivindicar una masculinidad más libre, diversa y feminista. La ministra Ana Redondo ha subrayado que la iniciativa se enmarca como respuesta a la "ola reaccionaria" y "negacionista" que, según ha advertido, muchos hombres están adoptando a través de las redes sociales.

Bajo el lema "Vamos a cambiar lo que significa tener huevos. Por huevos", la campaña se dirige especialmente a hombres y jóvenes, con el objetivo de abrir un debate sobre las identidades masculinas.

En el spot principal de la campaña, Paco León aparece en una cocina rodeado de gallinas preparando una tortilla mientras anima a los jóvenes a repensar el concepto de “tener huevos”. El actor plantea ejemplos cotidianos, como denunciar un comportamiento machista en un grupo de amigos, expresar libremente la forma de vestir o asumir la vulnerabilidad sin que ello implique “tener menos”. “Durante mucho tiempo nos hemos creído que solo hay una manera de tenerlos. Pero esto lo tenemos que cambiar. Por huevos”, concluye en el anuncio.

Durante la presentación, celebrada en Madrid, Redondo explicó que la iniciativa busca "liberar" a los hombres de roles tradicionales que limitan la expresión de su identidad. "La igualdad no solo nos libera a nosotras, también libera de esa testosterona malentendida, de una dominación, de un rol de género marcado que a muchos hombres les daña y les dificulta ser lo que quieren ser y cómo se sienten", defendió.

La ministra recordó que persiste una brecha de género en los cuidados y el uso del tiempo, ya que "casi el 60% de estas tareas recaen en las mujeres". Según explicó, esta preocupación también se ha incorporado a la campaña para subrayar la necesidad de una mayor corresponsabilidad masculina en el ámbito doméstico y familiar.

Además, Redondo alertó sobre datos "preocupantes" que reflejan un retroceso en el apoyo de los jóvenes varones al feminismo y a la igualdad de género. El Informe Juventud en España 2024 muestra que el respaldo al feminismo entre los hombres de este grupo de edad ha caído del 54% en 2019 al 41% en 2023, mientras que el apoyo a la igualdad de género ha descendido del 70% al 50%. El estudio revela también que el 23% de los jóvenes y una de cada ocho chicas niegan la violencia de género.

Por su parte, la secretaria de Estado, María Guijarro, se preguntó en el acto "qué significa ser hombre en estos tiempos", cuestionando si "con huevos se nace o se hace". Guijarro celebró el tono provocador de la campaña y destacó el papel de Paco León como ejemplo de que tener huevos no es imponerse, sino "repensarse, cuestionarse y transformar la mentalidad".