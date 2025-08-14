Huelga de Ryanair en el puente de agosto: estos son los vuelos afectados a partir de este viernes

La huelga de Azul Handling, filial de Ryanair que se encarga de los servicios en tierra de la aerolínea, comienza este mismo viernes y se extenderá como mínimo al sábado y al domingo. La operadora se dedica principalmente a los servicios de asistencia en tierra, lo que incluye servicios para pasajeros, operaciones en la plataforma del avión, el manejo de equipaje o el remolque de aeronaves, entre otros. También son los encargados de gestionar incidencias con los equipajes.

Los horarios a los que afectará la huelga son entre las 5:00 y las 9:00 horas, la segunda franja de las 12:00 y las 15:00 horas, y la última, de 21:00 a 23:59 horas. Según la aerolínea irlandesa, esto no afectará a sus vuelos, pero la realidad es que este tipo de huelgas puede suponer retrasos tanto a la hora del despegue como el aterrizaje.

Las centrales afectadas serán las de Valencia, Alicante, Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Ibiza, Palma de Mallorca, Girona, Tenerife Sur, Lanzarote y Santiago de Compostela, que son en las que Azul Handling se encarga de este servicio en tierra. Los aeropuertos que no se verán afectados son los de Almería, Asturias, Castellón, Fuerteventura, Gran Canaria, Menorca, Murcia, Reus, Santander, Tenerife Norte, Vigo, Vitoria y Zaragoza.

Otra huelga afecta a más aerolíneas

Además de Azul Handling, también se ha convocado una huelga desde el Grupo Menzies, otra operadora de servicios en tierra, en este caso afectará a las aerolíneas de easyJet, Emirates, American Airlines, British Airways, Turkish Airlines, Norwegian y Wizz Air. En esta ocasión, el paro comenzará a partir del 16 de agosto y se alargará los días 17, 23, 24, 30 y 31 de agosto.

Las bases afectadas por ese paro de Menzies son Barcelona-El Prat, Alicante, Palma, Málaga y Tenerife Sur.

Transportes activa los servicios mínimos

El Ministerio de Transportes ha establecido unos servicios mínimos como medida para mantener el correcto funcionamiento de los más de 28.000 vuelos que están programados estos días. Los servicios mínimos fluctúan entre el 76 % y el 87 % para las jornadas del mes de agosto en las rutas domésticas hacia o desde territorios no peninsulares. Ya para septiembre, si se sigue alargando la huelga, estos servicios variarán entre el 69 % y el 86 % y en octubre, del 59 % al 83 %.

Para los servicios que unan ciudades españolas peninsulares, cuando el medio de transporte alternativo implique un tiempo superior a cinco horas, el porcentaje de servicios mínimo variará entre el 54 % y el 63 % durante agosto, septiembre y octubre. Por su parte, si esa ruta es menor a las cinco horas, la horquilla será de entre el 27 % y el 40 % en esos próximos tres meses.