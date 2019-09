Miles de personas se manifiestan en España y en todo el mundo para luchar contra el cambio climático

La manifestación ha sido convocada en España por cerca de 500 entidades agrupadas en cuatro plataformas: Fridays For Future, Alianza por el Clima, Alianza por la Emergencia Climática y 2020 Rebelión por el Clima, en las que están integradas las principales organizaciones ambientales, como Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife, WWF, entre otras. Además, se han sumado partidos políticos, sindictos y otras organizaciones.

En Andalucía, unos 20.000 estudiantes de enseñanzas medias y universitarias se han manifestado durante la mañana, según datos del Sindicato de Estudiantes de Andalucía, que ha calificado la convocatoria de "tremendo éxito", ya que según su secretaria general, Ainoa Murcia, el seguimiento ha sido del 85 por ciento de media en centros de Secundaria, Bachillerato y FP. En cuanto a la participación del profesorado de Primaria, la Consejería de Educación y Deporte ha apuntado un 40 por ciento de docentes en Primaria y un 21 por ciento en Secundaria.

En Valencia, los estudiantes han salido a las calles con lemas como: "Nos enfrentamos a un punto de no retorno", "Se nos acaba el tiempo" o "punto de no retorno, irreversible". Durante la marcha de la mañana también portaban pancartas como 'El asfalto no se come', 'No es sequía, es saqueo'.

Una de las portavoces del Sindicato de Estudiantes de Valencia Marta Castillo explicó a Europa Press que en la actualidad existen dos tendencias en el movimiento ecologista, una, que defiende el capitalismo verde y otra, la suya que se definen como "anticapitalistas", ya que consideran que el capitalismo se está cargando el planeta, que las multinacionales son las responsables de los vertidos al mar, la expulsión de gases nocivos a la atmósfera, etc.".

En Baleares, cerca de 4.500 personas se han manifestado este viernes en Palma de Mallorca, según datos de la Delegación del Gobierno. En el acto participó el consejero de Medio Ambiente y Territorio del Gobierno balear, Miquel Mir, que ha reclamado una mayor implicación al Estado y de la Unión Europea en este sentido y, en particular en la conservación de las aguas de Balares, donde en los últimos 15 años las autoridades autonómicas han recuperado 700 toneladas de plástico.

Mientras, en el archipiélago canario, al menos 1.500 personas han marchado este viernes por la mañana, según cálculos de la Policía Local, aunque como en otras muchas ciudades españolas la manifestación se repetirá por la tarde.

Por su parte, en Cataluña el seguimiento de la huelga fue del 33 por ciento (32,89%), según datos del Gobierno autonómico que eleva la participación hasta el 80,94 por ciento en el caso de los estudiantes de Tierras del Ebro, y al 70,9 por ciento en el Vallés Occidental, mientras que se ha situado en el 49,78 por ciento en el Bajo Llobregat; 48,12 por ciento en Cataluña Central y 43,53 por ciento en Lérida.

Asimismo, ha participado el 29,54 por ciento de los alumnos Tarragona; el 28,62 por ciento del de Maresme y Vallés Oriental; el 21,02 por ciento de Gerona; el 20,11 por ciento de Barcelona Comarques, y el 16,93 por ciento del Consorcio de Educación de Barcelona.

Mientras, en Castilla-La Mancha han secundado la huelga el 34,85 por ciento de los estudiantes, según datos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. De estos, el 2,26 por ciento en la educación privada, 230 estudiantes, y 22.222 estudiantes de la Pública. "La lucha que estamos protagonizando la juventud es un gran paso adelante y seguiremos estando en las calles", ha declarado a Europa Press la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Coral Latorre.

En Bilbao, otros 2.000 estudiantes se han movilizado este viernes por las calles de Bilbao en respuesta a la llamada realizada por el movimiento estudiantil Fridays for Future para llevar a cabo la Huelga Mundial del Clima. También se han concentrado un centenar de estudiantes en Oviedo y unos 250 en Valladolid.

A nivel institucional, la Diputación de Pontevedra ha hecho un "parón" simbólico para poner sobre la mesa el estado de "emergencia climática" y toda la corporación municipal paró 4 minutos y 15 segundos a las puertas del Pazo Provincial, en referencia a las 415 partes por millón de CO2 en atmósfera registradas en 2019, un nivel sólo alcanzado hace 3 millones de años.

Los sindicatos UGT, CCOO y USO han entregado un manifiesto al Ministerio para la Transición Ecológica --a cuyas puertas se han concentrado este viernes-- para exigir "mayor ambición" contra el cambio climático y que reclama una transición ecológica y energética que no deje a nadie atrás y protega a los trabajadores.

También en Madrid, miles de estudiantes de enseñanzas medias y universitarias se manifestaron e, igual que en otros puntos de la geografía española, consideran que la huelga internacional contra el cambio climático está siendo un "éxito absoluto".

"La lucha que estamos protagonizando hoy la juventud es un gran paso adelante y seguiremos estando en las calles", ha declarado a Europa Press la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Coral Latorre, durante su participación en la manifestación que ha arrancado a las 12.00 horas en la Puerta del Sol de Madrid.

Latorre se ha mostrado contenta por el seguimiento de la convocatoria, con concentraciones de jóvenes en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Oviedo, Bilbao, Vigo, Zaragoza, Guadalajara y Tarragona, entre otras.

En Madrid, tras una gran pancarta con el lema 'El capitalismo mata el planeta', los jóvenes estudiantes han coreado lemas como "De norte a sur, de este a oeste. La lucha sigue cueste lo que cueste". "Que se nos oiga en todo el planeta", animaba a los manifestantes una joven con un megáfono.

"Queremos mandar un mensaje muy claro y es que estamos hartos y hartas de que una pequeña minoría de personas, que son los ricos y poderosos, hagan de nuestro planeta un negocio y se lo carguen con tal de seguir sacando grandes beneficios económicos", ha declarado Latorre.

En numerosas capitales de España, además de la huelga de estudiantes de la mañana se han convocado manifestaciones que se desarrollarán durante la tarde desde las 18.00 hasta las 21.00 horas aproximadamente.

ÉXITO MUNDIAL

La joven sueca que inició e inspiró el movimiento de los jóvenes por el clima a nivel mundial, cuando hace poco más de un año comenzó a manifestarse ella sola frente al Parlamento de su país, se manifiesta este viernes en Montreal (Canadá) donde promueve una iniciativa para no viajar en avión para evitar las emisiones de CO2 del transporte aéreo.

La huelga mundial estaba convocada para los días 20 y 27 de septiembre, de modo que en numerosos países del resto del mundo las movilizaciones tuvieron lugar el pasado viernes.

Sin embargo, en ciudades como Nueva Delhi e Bombay (India), Tel Aviv (Israel), Atenas (Grecia) Zurich o Ginebra (Suiza), Abuja (Nigeria), numerosas ciudades de Suecia, Dinamarca, Finlandia, en capitales de toda Italia, Nueva Zelanda, Luxemburgo, Chile, Argentina, Austria, Holanda, Estados Unidos e incluso Rusia, pese a sus fuertes controles de seguridad en las manifestaciones, han salido este viernes a las calles para evitar la peor tragedia que las predicciones de los expertos del cambio climático avisan de que está por llegar si no se actúa con urgencia y de forma proporcional al riesgo.

Hay que detener "la barbarie" ambiental sobre el planeta que se está acelerando por el exceso de consumo y urbanismo, han dicho a Efe fuentes de ese sindicato. Los convocantes han lanzado este viernes, además, la campaña #AntelaEmergencia, que se suma a otras muchas tan conocidas en redes sociales para movilizar a los internautas, como las que llevan la etiqueta #HuelgaMundialPorElClima", "#27S", "#27Sep# o "#27SHuelgaMundialPorElClima".

Las manifestaciones más multitudinarias serán previsiblemente las de Madrid y Barcelona, con respectivos recorridos desde Atocha hasta la Puerta del Sol, y desde Jardinets de Gracia hasta la Plaza de Cataluña, ambas a partir de las 18 horas de esta tarde.

