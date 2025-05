Huelga en Mediapro: peligran las tres últimas jornadas de Laliga EA Sports y dos de la Hypermotion

La Confederación General de Trabajadores (CGT) ha convocado una huelga en Eumovil, una de las empresas que integra el grupo Mediapro, entre los días 14 y 27 de mayo, coincidentes con las tres últimas jornadas de LaLiga EA Sports y los partidos correspondientes a las jornadas 40 y 41 de la Liga Hypermotion.

El sindicato lo ha hecho oficial a través de un comunicado en el que manifiestan que la empresa suiza Host Broadcast Services (HBS), encargada de la retransmisión de los partidos de fútbol de las dos competiciones a partir de la temporada que viene, "no garantiza la subrogación de los trabajadores, lo que genera una gran inestabilidad laboral a toda la plantilla".

Con todo, CGT reclama "un documento firmado y vinculante" antes de que acabe la temporada en el que "se asegure que no se perderán condiciones ni derechos adquiridos", asimismo, instan a que "se garantice que no se hará un ERE de aquellos que no sean subrogados y se queden trabajando en las empresas del grupo Mediapro".

Asimismo, el órgano de representación de los trabajadores señala en su comunicado que "otros sindicatos también han registrado, o lo harán en las próximas horas, convocatorias de huelga para el resto de empresas de Mediapro". Concretamente, esta convocatoria correspondería a los trabajadores encargados de la producción, la realización y la retransmisión de los partidos, así como el montaje, el desmontaje y el transporte de los equipos audiovisuales.

El objetivo de la huelga, según informa CGT, es garantizar que toda la plantilla pueda continuar trabajando en todos los escenarios de "subrogación", cesión o cualquier otra casuística, dada la incertidumbre sobre la continuidad de la prestación de servicios a LaLiga". "No podemos aceptar que HBS, que moverá una gran cantidad de dinero con Laliga, sea incapaz de asegurar el trabajo a las más de 800 personas que trabajan", agrega CGT.

No obstante, el sindicato también ha criticado duramente a Mediapro, a quien recrimina la "precariedad de los trabajadores" que se encargan de la realización y producción de los partidos, quienes ganan "150 euros brutos por partido", condiciones que corresponden a convenios de hace más de 20 años.

Además, señalan que "un número importante" de trabajadores operan con contratos fijos discontinuos en modalidad intermitente que, en muchos casos, se "encuentran al margen de la legalidad", situación denunciada con anterioridad por el sindicato a Trabajo.