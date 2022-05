"En la hostelería se trabaja media jornada, 12 horas, eso ha sido toda la vida"

El hostelero 'insumiso' de Malgret, conocido así por sus protestas contras las restricciones del Gobierno durante la pandemia, ha sido entrevistado en Espejo Público, donde ha opinado sobre la situación actual de la hostelería y la jornada de trabajo para todos los trabajadores de la hostelería.

"Pongámosle humor. En la hostelería se trabaja media jornada, 12 horas, eso se hace así toda la vida", ha comentado Manuel, que reafirma que el turno para un trabajador de la hostelería es "partido": "Te vas a tomar una copa a deshoras, te vas a comer un sábado al mediodía... La gente hoy no quiere trabajar el fin de semana y la hostelería está hecha para el fin de semana".

Manuel ha añadido que en la hostelería se trata de "entrar desde por la mañana" y no saber "a qué hora te vas", además de opinar sobre los contratos que firman los trabajadores: "Yo he estado en un sitio y a mí jamás me han hecho un contrato de cuatro horas, he hecho más horas y no me las han pagado".

Además, el hostelero ha subrayado que el problema es que no hay personal debido a que "se cobra mejor en casa con una paga que trabajando". Por ello, ha mostrado su enfado con el Gobierno y admite que cerró su local con miedo a no volver a trabajar por superar los 50 años.