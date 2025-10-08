Hortensia Durán tiene 73 años y es campeona nacional de karate: "Un día me tuve que defender en la calle"

Si te digo que una tal Hortensia, que tiene 73 años, ha sido campeona nacional de "algo", lo normal sería pensar que esa disciplina en la que ha triunfado podría ser dominó, o quizás petanca. Y si te digo que tiene que ver con mover el cuerpo podemos pensar que debe ser algún baile, pero baile lento, teniendo en cuenta la edad. Pero no. Hay historias que se salen de lo normal y que derriban de golpe todos los estereotipos sobre la edad.

Hortensia Durán ha sido, en más de cinco ocasiones, campeona nacional de karate. Sí. Empezó con casi cinco décadas de vida y la última vez que se ha hecho con el título nacional ha sido este fin de semana en la liga nacional de katas, en Langreo (Asturias).

Parece difícil de creer. Y por eso en Onda Cero hemos hablado con ella, para conocer de primera mano su historia, y cómo y por qué comenzó su aventura en este deporte.

"Yo empecé con 46 años… había hecho otros deportes, pero karate nunca, porque por mi edad y siendo mujer, eso del karate era un poco extraño hacerlo de joven", recuerda. Lo que motivó a Hortensia a iniciarse en este arte marcial fueron sus propios hijos. "Mis tres hijos hacían karate y el profesor que había me animó. Así que probé, y poco a poco me enganché".

Equilibro físico... y también mental

Desde que comenzó, el karate se ha convertido en mucho más que un deporte para Hortensia. "Para mí personalmente, el karate es un complemento de vida. Mi karate es sagrado", explica. También asegura que este arte marcial japonés le ha ofrecido equilibrio mental y físico: "Te mejora físicamente, mentalmente también… y sobre todo en gente mayor, sobre todo la memoria, hay que memorizar muchísimos movimientos, eso te ayuda muchísimo", añade.

Hortensia ya está jubilada, pero mantiene un ritmo constante de entrenamiento: "Yo al gimnasio voy dos días, y luego en casa tenemos un pequeño tatami. Así que hago mis ejercicios unos cuatro días a la semana. Nos vino de maravilla durante el COVID, cuando no podíamos salir… hacíamos filmaciones vía Zoom con los compañeros".

Su mayor motivación sigue siendo personal: mejorar cada día y demostrar que nunca es tarde para comenzar. "Empiezas al principio y dices: 'qué difícil', pero luego es como que te pica el gusanillo: 'y ahora el siguiente, y ahora un poquito más'. Luego mejoras a nivel muscular, y eso te ayuda seriamente", añade.

El día que tuvo que defenderse

Y además de todos los beneficios físicos y mentales, no podemos obviar los de defensa personal. "Íbamos andando mi marido y yo… un ciclista se desmadró, me vino a por mí y, sin quererlo, me defendí con un puñetazo lateral y alucinó… Lo más importante es siempre la seguridad y la defensa personal. Porque el karate es defensa personal. Si te ataca un tío de dos metros, lo mejor que puedes hacer es repeler el ataque y salir corriendo. No es una película, es defensa personal".

En karate la edad no es un problema

Hortensia es consciente de la percepción común de que la edad puede ser un límite, pero no lo es: "La edad no es ningún problema. Tú llegas a una clase de karate y haces lo que puedes… luego técnicamente puedes evolucionar muchísimo y llegar a hacerlo bien. Incluso, aunque tengas 70 u 80 años, puedes mejorar a nivel técnico. Otra cosa es la fuerza, que va en base a la edad, pero en karate se puede hacer porque se adapta a tus posibilidades".