Horario de los supermercados este viernes 15 de agosto: cuándo abren y cierran Mercadona, Carrefour, Lidl, Alcampo, Dia...

En plena temporada vacacional, el calendario laboral nos regala un festivo nacional con el que ganamos un puente y podemos aprovechar para alargar nuestras vacaciones o bien hacer la espera de las mismas algo más amena. Si queremos aprovechar este día para hacer las compras del mes, hay que tener en cuenta cuáles son los horarios de nuestros supermercados habituales.

Mercadona

Una de las líneas de supermercados más grandes de nuestro país y la favorita de muchos, mantiene su política de apertura de lunes a sábado de 9:00 a 22:00 y solo cerrando los domingos y festivos. Por lo que en este puente de agosto, la gran mayoría de tiendas de Mercadona no abrirán.

Eso sí, si estás pasando este puente en un destino vacacional como Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana o Murcia, revisa en la web oficial de Mercadona, ya que hay unas pocas que se mantendrán abiertas.

Carrefour

El caso de Carrefour es un tanto especial. Cuentan con distintos tipos de tiendas, por lo que cada una tendrá un horario distinto:

Carrefour: Abrirá en su horario de domingos y festivos, es decir, de 9:00h a 22:00h.

Abrirá en su horario de domingos y festivos, es decir, de 9:00h a 22:00h. Carrefour Market: La versión Market de la cadena francesa, abrirá en su horario habitual, que suele oscilar entre las 7:00h o 8:30h y cerrará entre las 22:00h o 00:00h. Si el que tienes cerca de casa es 24 horas, mantendrá ese distintivo.

La versión Market de la cadena francesa, abrirá en su horario habitual, que suele oscilar entre las 7:00h o 8:30h y cerrará entre las 22:00h o 00:00h. Si el que tienes cerca de casa es 24 horas, mantendrá ese distintivo. Carrefour Express: Este tipo de tiendas mantendrá su apertura normal de los domingos, de 9:30h a 22:00h.

Aunque este horario puede variar según la zona, así que la mejor opción es visitar su web oficial.

Lidl

En el caso de la cadena alemana, si la tienda suele abrir los domingos, seguramente mantenga la misma política con este viernes 15 de agosto, aunque quizá en lugar de mantener el horario habitual de 9 a 22 lo hace en un formato reducido.

Si no estás seguro de qué suele hacer este supermercado porque estás de vacaciones por la zona, revísalo en la página oficial de Lidl.

Alcampo

Por norma general, los supermercados de Alcampo seguirán su horario de festivos y abrirán sus puertas a las 9:00h y cerrarán a las 20:00h. Aunque puede que haya en algunas tiendas que abran hasta las 22:00h y otras, en cambio, tengan un horario reducido. Esta información también la puedes encontrar en su propio buscador.

Día

Los supermercados Día cerrarán por lo general en todas las regiones del país. Pero en las zonas de más afluencia o destinos vacacionales, contarán con un horario reducido de 10:00h a 15:00h. Para consultar el horario de tu tienda en particular, al igual que con otros supermercados, podrás consultarlo en su web.

Aldi

El caso de Aldi dependerá de lo que suelan hacer el resto de festivos, en Madrid y en otras grandes urbes, mantendrán un horario reducido, de 10:00h a 15:00h, mientras que en el resto de comunidades estarán cerrados a no ser que cumplan la regla de zona vacacional por lo que podrían abrir. En su buscador de tiendas, estará la información específica de cada tienda.

Ahorramas

La gran mayoría de las tiendas Ahorramas abrirán en un horario reducido, de 9 a 15, tal y como acostumbran con otros días festivos. Puede existir el caso puntual en el que una tienda cierre, por tanto, asegúrate de que tu tienda está abierta en este enlace