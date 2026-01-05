Horario, cortes de tráfico, líneas de metro y EMT afectadas por la Cabalgata de Reyes en Madrid

Ha llegado el día más especial y mágico del año, el día de la Cabalgata de Reyes. Los niños y niñas de toda España esperan ansiosos la llegada de sus Majestades y los regalos después de haber escrito sus cartas. Las ciudades se preparan para el recibimiento, en el caso de Madrid a partir de las 18:00 horas, las calles, líneas de metro y EMT se verán afectadas por este motivo.

Este año, la cabalgata se celebrará bajo el lema "El saber compartido. El viaje de los tres hombres sabios" y tendrá lugar entre las 18:00 y las 21:00 horas y se espera que asistan más de 200.000 personas, según las previsiones del Ayuntamiento.

Recorrido

La cabalgata saldrá de Nuevos Ministerios, en concreto de la Plaza de San Juan de la Cruz, y bajará por el paseo de la Castellana, irá por la Plaza del Doctor Gregorio Marañón, la Glorieta de Emilio Castelar, la Plaza de Colón, el Paseo de Recoletos y la Plaza de Cibeles.

La caravana de carrozas contará con la participación de 2.100 personas y contará con un dispositivo de 1.800 miembros de seguridad. Además, para las personas con movilidad reducida se habilitarán lugares específicos en Plaza de San Juan de la Cruz, Plaza del Doctor Marañón, Glorieta de Emilio Castelar, Plaza de Colón y la propia Plaza de Cibeles.

Cortes de tráfico

Debido a la celebración de la Cabalgata, el tráfico se va a haber afectado. Desde las 15:30 horas empezará a haber cortes en las calles por las que pasará la caravana de carrozas hasta que en el momento de la celebración quedará cerrado por completo al tráfico el eje Paseo de la Castellana - Paseo de Recoletos - Paseo del Prado desde Nuevos Ministerios hasta la Plaza de Neptuno.

Además, desde primera hora de la mañana habrá cortes desde la cabecera del recorrido con motivo de la preparación del mismo. En concreto, se cortará al tráfico el paseo de la Castellana desde Raimundo Fernández Villaverde hasta la Plaza de San Juan de la Cruz.

El lateral del Paseo del Prado entre la Plaza de la Lealtad y la Plaza de Cibeles estará cortado desde las 14:00 horas hasta las 01:00 horas de la madrugada, mientras que la plaza de Cibeles empezará a experimentar cortes desde las 12:00 horas hasta la finalización de la cabalgata.

Estas son las líneas de EMT y metro afectadas por la Cabalgata

El transporte público, aunque es lo recomendado para ponerse en este día por el centro de la capital, también va a verse afectado. En total, 29 líneas de la EMT sufrirán modificaciones en su recorrido a partir de la 12:00 horas. En concreto, son las líneas 001, 1, 2, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 27, 34, 37, 40, 45, 51, 52, 53, 61, 74, 146, 147, 150, CO3, E1 y Exprés Aeropuerto.

Los búhos -como se conoce a los autobuses nocturnos- también se verán afectados hasta las 02:00 horas. Las líneas afectadas son: N2, N3, N8, N9, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N17, N25, N26 y N27.

En cuanto a las líneas de metro, la empresa contempla aumentar las frecuencias de paso de los trenes debido a la mayor afluencia de viajeros durante la cabalgata. Concretamente, Metro de Madrid reforzará su dispositivo en las líneas 1, 2, 4, 5, 6, 8, y 10. Cuando haya mucha aglomeración en las calles, el metro no efectuará parada en las siguientes paradas: Sevilla, Banco de España y Retiro (línea 2); Colón y Serrano (línea 4); Rubén Darío (línea 5); Núñez de Balboa (líneas 5 y 9); Gregorio Marañón (líneas 7 y 10), y Nuevos Ministerios (líneas 6, 8 y 10).