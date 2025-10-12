Homenaje a los alcaldes de la Dana que asistirán a la recepción con los reyes en el Palacio Real

Entre las personalidades invitadas están más de medio centenar de alcaldes de las localidades afectadas por la Dana con quienes los Reyes han mantenido varios encuentros.

Como cada año, los monarcas cursan invitaciones a distintos representantes de la sociedad con quienes han compartido actos institucionales o han sido significativos por su labor o contribución a la sociedad. En esta ocasión, los Reyes han querido tener otro gesto de cercanía con los municipios afectados por la tragedia que acabó con la vida de 225 personas en la Comunidad Valenciana.

Cabe recordar que los Reyes han visitado en diversas ocasiones las zonas afectadas, también en compañía de la Princesa de Asturias y la infanta Sofía, y en noviembre pasado el Rey presidió la reunión del comité de crisis de seguimiento de los efectos de la Dana, y recibió en audiencia a una delegación de representantes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, entidades aseguradoras y reaseguradoras, banca y trabajadores autónomos, involucrados en la catástrofe.

Y la reina Letizia, pocos días después de la tragedia, mantuvo una reunión con las principales organizaciones que trabajaban en ese momento para ayudar a las personas afectadas por la Dana: Cruz Roja, la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), la Confederación Salud Mental España y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

Este año, en marzo, los Reyes mantuvieron además otra reunión en Valencia con las entidades sociales de ámbito nacional centradas en ayudar a las personas afectadas por la Dana.

Al acto en el Palacio Real también asistirán los jefes de Estado Mayor de los Ejércitos, representantes de organizaciones empresariales, agentes sociales y empresarios, miembros de la Diputación de la Grandeza, Reales Maestranzas y Órdenes de Caballería y representantes de confesiones religiosas.