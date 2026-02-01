Un hombre se sube al techo de un avión en Valencia y retrasa más de dos horas el vuelo

Tenía previsto despegar a las 18:30 horas de la tarde de este sábado desde el aeropuerto de Manises (Valencia) hacia Ámsterdam, pero un incidente impidió que el avión cumpliera el horario programado cuando un hombre de 24 años se subió al techo sin previo aviso.

El suceso, que acabó con la intervención de la Guardia Civil, ocurrió minutos antes de las 18:00 horas del sábado cuando el individuo consiguió subirse al techo de un Airbus A320 de Vueling, según han indicado fuentes de Aena a la agencia Europa Press.

Tras el aviso al instituto armado, varios agentes se personaron en el lugar y lograron que el hombre bajase del techo. El joven fue trasladado posteriormente en ambulancia a un centro hospitalario para ser ingresado debido al estado psíquico alterado que presentaba.

Desde la Benemérita confirman que el hombre fue denunciado por incumplir la Ley de Seguridad Aérea, cuya finalidad es proteger la integridad de las personas, aeronaves y todos los bienes relacionados con la navegación aérea.

Debido a lo ocurrido, el incidente provocó que el vuelo se retrasase más de dos horas, aunque no repercutió en el resto del tráfico aéreo, según detalla la citada agencia de noticias.