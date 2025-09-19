Un hombre se salva de su secuestro al lanzar notas de auxilio en servilletas: "Necesito ayuda urgente"

La Policía Nacional ha liberado a un hombre que permanecía retenido en un piso del distrito madrileño de Puente de Vallecas, después de que consiguiera pedir ayuda lanzando servilletas manuscritas por la ventana con mensajes de auxilio. El presunto secuestrador, un varón de 33 años y con antecedentes, ha sido detenido y se encuentra en prisión provisional.

Los hechos ocurrieron el 11 de septiembre, cuando una vecina alertó al 091 tras encontrar en la calle varios de esos mensajes, en los que la víctima pedía que la Policía entrara cuanto antes en la vivienda porque estaba encerrado con un hombre "violento y armado".

Mensajes desesperados en servilletas

En los escritos, el hombre secuestrado detallaba su situación y facilitaba el número de teléfono de sus padres y la dirección exacta del domicilio donde permanecía retenido. "Necesito ayuda urgente. Estoy encerrado, no puedo salir. Llamar a Policía 112. Estoy secuestrado. Me ha pegado, le pido discreción", decía uno de los mensajes, según adelantó el diario ABC.

Cuando los agentes llegaron, lograron hablar con la víctima a través de la ventana. Con apoyo de los bomberos, forzaron la entrada al inmueble y confirmaron que el hombre presentaba lesiones y hematomas, por lo que fue trasladado a un hospital.

Amistad rota y móvil económico

Según fuentes policiales, la víctima había aceptado tiempo atrás la invitación de su presunto secuestrador para alojarse temporalmente en su vivienda, después de haber vivido en la calle. Durante meses convivieron de forma pacífica, hasta que el detenido supo que su inquilino iba a recibir una suma de dinero y, desde entonces, le prohibió salir del piso, le arrebató el móvil y comenzó a agredirle.

El supuesto autor, con antecedentes y experiencia en tratos fraudulentos, exigía los ingresos que su víctima iba a percibir. Para ello, llegó a encerrarlo, golpearlo y amenazarlo de muerte. Finalmente, fue arrestado y puesto a disposición judicial como presunto responsable de los delitos de detención ilegal, lesiones, torturas y tenencia ilícita de armas.