Un hombre en Italia se hace pasar por su madre fallecida para seguir cobrando la pensión

Con corte femenino, maquillaje y una blusa estampada. Así descubrieron las autoridades del municipio de Borgo Virgilio, en la provincia italiana de Mantua, a partir de una foto a un hombre que presuntamente habría suplantado durante años la identidad de su madre fallecida, una mujer ama de casa y viuda de un médico también fallecido. El objetivo, según la investigación que ya ha comenzado, era seguir cobrando la pensión de la mujer. El modus operandi del hombre consistía en presentar en el Registro Civil esta foto caracterizado con un corte femenino, maquillado, una blusa estampada propia de la estética de los años setenta, un collar de perlas y pendientes clásicos.

A primera vista, parecía una señora cualquiera, pero la investigación empezó cuando una empleada del Registro Civil detectó incoherencias en la persona que acudió a renovar el documento de identidad -caducado hace diez años- de la mujer de 85 años. Concretamente, a la trabajadora le extrañó el cuello de la persona que aparecía en la foto. La funcionaria advirtió también que los rasgos no coincidían y, tras informar a sus superiores y a las autoridades locales, se compararon las fotografías, lo que reforzó las sospechas de suplantación.

Los agentes identificaron al presunto autor: el hijo de la mujer, un enfermero actualmente desempleado. Este habría seguido percibiendo la pensión a nombre de su madre, fallecida hace años, y realizando también la declaración de la renta. Esta cuantía anual superaba los 50.000 € entre la pensión de viudedad y los ingresos derivados de las propiedades de la mujer.

El caso continúa bajo investigación

Las autoridades están llevando a cabo la investigación que, cuando inspeccionaron la vivienda, encontraron el cuerpo de la madre momificado.

Las autoridades han abierto diligencias para determinar hasta dónde llega el fraude y aclarar cuándo falleció la mujer. Además, investigan también el uso continuado de su identidad para distintos trámites y declaraciones. El caso permanece bajo instrucción judicial en Italia y se analiza también el cobro indebido de prestaciones públicas.