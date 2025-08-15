Un hombre de 40 años detenido por apuñalar a cinco personas en las fiestas de Amposta, Tarragona

A las seis de la mañana, cuando ya había concluido la programación oficial, una disputa entre dos grupos derivó en una pelea multitudinaria que dejó seis heridos, cinco de ellos por arma blanca. Entre las víctimas, un menor de edad resultó con lesiones graves.

El altercado se produjo en las inmediaciones del recinto festivo, entre la calle Sebastià J. Arbó y el paseo del Canal Marítimo. Al llegar, los Mossos d’Esquadra y la Policía Local encontraron a varios jóvenes con cortes en zonas como el muslo y el abdomen. Minutos más tarde, se localizó a otro herido con un golpe en el ojo provocado por un objeto contundente.

Atención médica y detención

Las asistencias médicas trasladaron a cuatro de los afectados al Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, donde tres de ellos fueron ingresados con pronóstico grave. Horas después, los agentes de la Unidad de Investigación de Amposta detuvieron a un hombre de 40 años como presunto autor de las agresiones, al que acusan de herir con arma blanca a cinco personas.

El Ayuntamiento, inmerso en las fiestas patronales que se prolongarán hasta el domingo 17 de agosto, lamentó lo sucedido. El alcalde, Adam Tomàs, de ERC, condenó los hechos y señaló la actitud violenta de "algunos individuos procedentes de otros municipios", adelantando que se reforzarán las medidas de seguridad para impedir que se repitan incidentes similares.

Fiestas sin incidentes previos

El regidor recordó que los primeros cinco días de celebración habían transcurrido "con normalidad, sin incidencias graves". La investigación policial continúa para esclarecer las causas de la pelea y determinar si hubo más implicados.