Un historiador rectifica a Pérez-Reverte por decir que "Europa se hizo contra España": "Una parida histórica"

¿Puede una sola frase encender de nuevo el debate sobre el papel de España en la historia de Europa? La afirmación de Arturo Pérez-Reverte ha provocado una contundente reacción en la comunidad académica y pone sobre la mesa la compleja relación entre divulgación, relato nacional y rigor histórico.

El origen de la polémica

El escritor Arturo Pérez-Reverte aseguró en el pódcast 'The Wild Project de Jordi Wild que "Europa se hizo contra España", sosteniendo que las naciones europeas se construyeron históricamente como reacción a nuestro país y que España fue, después de Roma, "el factor histórico más decisivo de la humanidad".

Según el autor, es fundamental aceptar tanto lo negativo como lo positivo del pasado nacional y reivindicó dicha herencia a través de personajes como Alatriste.

La respuesta del historiador

El historiador Jagoba Álvarez Ereño, tras escuchar el planteamiento de Pérez-Reverte, calificó la sentencia de "una parida histórica tan grande y un análisis tan de barra de bar" que resulta difícil de defender.

Explicó que reinos como Inglaterra se conformaron siglos antes de la existencia de España y que la visión de un continente construido en oposición a nuestro país es una simplificación insostenible desde el rigor académico.

Debate sobre el relato histórico

Otros expertos y profesores consultados han señalado que, aunque los conflictos internacionales han influido en la conformación de algunos estados, no es correcto reducir toda la dialéctica europea a una pugna estructural contra España.

La controversia demuestra así el enorme peso de las narrativas históricas y la necesidad del matiz académico ante los grandes relatos públicos.

Pérez-Reverte, además, lamentó la "poca autoestima nacional" y criticó a la élite española y a sus gobernantes a lo largo de la historia, alimentando con sus declaraciones un debate que trasciende la anécdota y vuelve a colocar la mirada sobre el papel de España en Europa y cómo debe ser contado.​