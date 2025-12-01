PÉREZ-REVERTE

Un historiador rectifica a Pérez-Reverte por decir que "Europa se hizo contra España": "Una parida histórica"

La reciente afirmación del autor en una entrevista para el podcast 'The Wild Project' de Jordi Wild ha provocado la rotunda respuesta del historiador Jagoba Álvarez Ereño, que califica la opinión del escritor como "una parida histórica tan grande y un análisis histórico tan de barra de bar".​

¿Puede una sola frase encender de nuevo el debate sobre el papel de España en la historia de Europa? La afirmación de Arturo Pérez-Reverte ha provocado una contundente reacción en la comunidad académica y pone sobre la mesa la compleja relación entre divulgación, relato nacional y rigor histórico.

El origen de la polémica

El escritor Arturo Pérez-Reverte aseguró en el pódcast 'The Wild Project de Jordi Wild que "Europa se hizo contra España", sosteniendo que las naciones europeas se construyeron históricamente como reacción a nuestro país y que España fue, después de Roma, "el factor histórico más decisivo de la humanidad".

Según el autor, es fundamental aceptar tanto lo negativo como lo positivo del pasado nacional y reivindicó dicha herencia a través de personajes como Alatriste.

La respuesta del historiador

El historiador Jagoba Álvarez Ereño, tras escuchar el planteamiento de Pérez-Reverte, calificó la sentencia de "una parida histórica tan grande y un análisis tan de barra de bar" que resulta difícil de defender.

Explicó que reinos como Inglaterra se conformaron siglos antes de la existencia de España y que la visión de un continente construido en oposición a nuestro país es una simplificación insostenible desde el rigor académico.

Debate sobre el relato histórico

Otros expertos y profesores consultados han señalado que, aunque los conflictos internacionales han influido en la conformación de algunos estados, no es correcto reducir toda la dialéctica europea a una pugna estructural contra España.

La controversia demuestra así el enorme peso de las narrativas históricas y la necesidad del matiz académico ante los grandes relatos públicos.

Pérez-Reverte, además, lamentó la "poca autoestima nacional" y criticó a la élite española y a sus gobernantes a lo largo de la historia, alimentando con sus declaraciones un debate que trasciende la anécdota y vuelve a colocar la mirada sobre el papel de España en Europa y cómo debe ser contado.​

