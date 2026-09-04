La historia de los tatuajes con Jorge Freire: de su función terapéutica a dibujos minimalistas como marca personal

Lejos de ser una moda, la costumbre de grabar dibujos en la piel es una historia que comenzó hace miles de años. Lo que hoy es una tendencia puramente estética, comenzó siendo una 'terapia' o, en otras etapas de la historia, una marca para señalar al 'apestado'. El análisis de esta evolución, que ha llevado a cabo Jorge Freire en el programa Por Fin de Jaime Cantizano, revela cómo la sociedad ha pasado de mostrar la piel como un lienzo en blanco a convertirla en un cuadro que muestre la marca personal.

Los primeros testimonios de los tatuajes muestran que no nacieron con un fin estético, sino terapéutico. Un ejemplo que pone el filósofo es el de Ötzi, un hombre que fue descubierto en los Alpes, el cual vivió hace más de 5.000 años y que tenía alrededor de 60 tatuajes, todos ellos formados por líneas. Años después, estudios sugirieron que los tatuajes se aplicaban, mediante estas líneas, para aliviar dolencias físicas o como medicina. Aunque, años después, los tatuajes derivaron a ser un "estigma", tal como comenta Freire. Ello se debe a que en el mundo griego y, luego, en el mundo romano, el concepto de estigma aludía, precisamente, a la marca que se aplicaba a los esclavos. Más tarde, esto lo aplicaron también los nazis a los judíos en los campos de concentración.

No fue hasta los siglos XIX y XX cuando la percepción del tatuaje cambió. Tras décadas vinculados a este 'estigma', estos dibujos en la piel llegaron a los marineros y soldados y, más tarde, a corrientes del rock y el punk. Con todo ello, los tatuajes se normalizaron y pasaron a ser una práctica para excluir, para decir "quién molaba y quién era cool", tal como afirma el filósofo Jorge Freire.

La moda minimalista y el branding

En la actualidad, la tendencia de los tatuajes ha abandonado –no para todo el mundo– los diseños grandes o tribales para dar paso a diseños minimalistas como logos, una luna, una fecha o un triángulo. Esto, para el filósofo, funciona como un elemento de branding, ya que son pequeños logotipos que hacen que la persona use su piel para proyectar su identidad. Una estética que responde a la necesidad social de pertenecer al grupo y, al mismo tiempo, de buscar una señal que nos diferencie del resto.