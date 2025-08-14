La historia de Mats Steen: la vida secreta del joven con distrofia muscular que llegó a la gran pantalla

Mats Steen, un niño de Noruega que tenía una vida como la de cualquier otro: reía a montones, era cariñoso y amable. Sus padres esperaban grandes cosas de él, pero todo se vino abajo de un momento a otro.

El pequeño fue diagnosticado con distrofia muscular de Duchenne. Una grave enfermedad degenerativa que afecta poco a poco a los músculos hasta dejar a los afectados completamente inmóviles y dependientes de una silla de ruedas.

Con el diagnóstico tanto la vida de Mats como la de sus padres se derrumbó. Sin embargo, el pequeño no se dejó amedrentar por la enfermedad, y a pesar de que cada vez iba siendo más dependiente de la silla de ruedas, sus ganas de vivir no se vieron truncadas.

Fue en ese momento cuando descubrió el mundo de 'World of Warcraft' (WoW). Un juego en línea en el que el jugador puede recorrer un mundo de fantasía repleto de aventuras, duendes, orcos y monstruos. En ese mundo Mats podía ser quien él hubiese querido ser en la vida real y durante 10 años jugó en el mundo de Azeroth con su personaje Ibelin.

El momento que nadie quería que llegase

La enfermedad fue avanzando y con ello la movilidad de Mats se iba reduciendo poco a poco, generando que cada vez pasase más tiempo delante de su ordenador. Sus padres estaban tremendamente compungidos de que su hijo no hubiese conocido lo que es el amor, la amistad o la libertad de querer ir y hacer lo que quería.

Desgraciadamente, llegó el momento que nadie quería que llegase. Por complicaciones de la enfermedad, Mats Steen falleció en 2014, no sin antes dejar la contraseña de su blog en el que subía resúmenes sus aventuras con el resto de su comunidad.

Al verla, sus padres decidieron publicar una nueva entrada en la web anunciando la muerte de su hijo. Pero ocurrió algo que no esperaban. De un momento a otro, el correo de los padres se llenó de mensajes de un montón de jugadores que durante estos 10 años habían compartido innumerables momentos a su lado. Incluso, muchos de ellos pidieron permiso a los padres para asistir a su funeral. Dentro del juego, miles de personas se acercaron a la casa virtual de Mats para presentar sus respetos.

Los padres en ese momento se dieron cuenta de la doble vida que tenía su hijo. Detrás de la aparente vida sedentaria que tenía, se escondía una faceta de él que desconocían. Dentro del juego, era un personaje muy querido por la comunidad. Siempre dispuesto a poner su hombro cuando la gente lo necesitaba. Incluso, llegó a tener pareja dentro de Azeroth.

Una historia que traspasó fronteras

La figura de Mats fue recordada tanto en la vida real como en el juego. Blizzard, la empresa desarrolladora del juego, decidió crear un altar en honor del personaje de Ibelin, el cual es uno de los únicos lugares dentro del mundo de World of Warcraft en donde están prohibidas las peleas y reina la concordia y el compañerismo.

Años después, la historia llegó a la televisión Noruega y e hizo tremendamente conocida en el país nórdico. Gracias a la exposición en televisión, la historia llegó al director de documentales noruego, Benjamin Ree. Al director le emocionó la historia y pidió permiso a los padres para poder realizar un documental de la historia de su hijo. En un primer momento, se mantuvieron reacios a la idea, pero finalmente aceptaron.

Tras más de tres años trabajando en la animación, en donde la base de la historia eran los chats que los compañeros de la hermandad guardaron, en donde se narraban las aventuras que la alianza vivieron durante los años en los que Mats jugó al juego. Esto, sumado a entrevistas con los jugadores más cercanos junto a vídeos de la infancia del joven, se creó el documental 'La extraordinaria vida de Ibelin'.

Tras haberlo terminado, se lo enseñaron a los creadores del juego para pedirles la licencia de uso y los CEO's de la empresa acabaron totalmente emocionados, permitiéndoles publicar el documental. En enero de 2024, el documental se estrenó en un festival de cine y la plataforma de streaming, Netflix, decidió comprar los derechos para ponerla en su plataforma.

No sería hasta el invierno de ese mismo año que se estrenó la historia de Ibelyn generando una gran oleada de reconocimiento por la fortaleza y voluntad del joven, para hacer frente a tan grave enfermedad. "Mats claramente estaba usando el avatar para experimentar cosas que le hubiera gustado experimentar en la vida física", expresó su padre a Netflix, Robert Steen. Ree también destacó cómo Mats construyó a Ibelin como "una expansión de sí mismo, de diferentes partes de su personalidad".

Esto pone de manifiesto el poder que tienen los videojuegos. Más allá de lo que puede parecer un simple niño jugando a un juego, se esconden unos momentos que a millones de personas hacen escapar de la rutina, de una mala situación familiar o personal. Son la vía de escape de muchas personas, que como a Mats, les permitió vivir una vida virtual que no podrían haber tenido en la realidad.