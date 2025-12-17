El hijo de Rob Reiner se enfrenta a una posible pena de muerte acusado del asesinato de sus padres

La muerte del actor y director de cine Rob Reinery su esposa ha conmocionado en las últimas horas al mundo del cine en Estados Unidos, más aún después de que haya sido detenido y acusado como principal sospechoso del crimen su hijo, Nick Reiner, que se enfrentará a cargos de homicidio agravado que podrían incluso acarrearle una condena de cadena perpetua o, incluso, la pena de muerte.

Según explicó el fiscal del distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, serán dos cargos de asesinato en primer grado con una circunstancia especial por matar a más de una persona a lo que se enfrentará el hijo de los Reiner.

Se le imputa, además, haber usado él mismo un arma letal (un cuchillo) para cometer un crimen que podría conllevarle la "cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte".

El hijo de la pareja fue detenido en la noche del domingo sin oponer resistencia cerca de la Universidad del Sur de California, a unos 20 kilómetros del domicilio de sus padres. "Los oficiales se acercaron a él y lo arrestaron sin incidentes", explicaron las autoridades.

Según la defensa de Reiner, el acusado no ha recibido la autorización médica para presentarse este martes ante un tribunal, lo que ha retrasado la presentación de la acusación formal por el presunto doble asesinato de sus padres.

No se conocen los motivos que pudieron llevarle a cometer el crimen, aunque algunos medios apuntan a una discusión familiar que se produjo durante una fiesta en casa del comediante Conan O'Brien.

El hijo mediano de los Reiner vivía en una casa anexa a la de sus padres, en el adinerado barrio de Brentwood, después de luchar durante años contra una adicción a las drogas y al alcohol.

Los cuerpos de Rob Reiner y su esposa fueron encontrados por la hija menor de la pareja, Romy, que también vive en una casa cercana a la de sus padres. Fue ella la que llamó a los servicios de emergencia que cuando llegaron se encontraron los cadáveres con heridas compatibles con un ataque con arma blanca.