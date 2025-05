El hijo de Frank Cuesta dice que han forzado a su padre a grabar el vídeo y mentir: "Le han obligado a leer un guion"

El hijo de Frank Cuesta, Zape, ha dicho que su padre está siendo forzado a decir cosas en contra de su voluntad, como el vídeo que ha subido hoy en el que desmonta su personaje por completo. Este ha sido el mensaje de Zape en sus historias de Instagram:

Llevamos 2 meses bajo acoso, me da muchísima pena tener que escuchar a mi padre forzado a leer de un guion diciendo que nunca tuvo cáncer cuando yo mismo he visto a su pelo caer a cachos durante sus tratamientos. Forzado a decir que abusa a los animales cuando llevo toda la vida cuidando y liberando animales con él. Yo no lo aguanto más, y mis hermanos tampoco, no puedo seguir despertándome por las mañanas con esta angustia.