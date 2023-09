La hermana Edwin Arrieta, a Daniel Sancho: "No creo que yo le pueda decir 'te perdono'"

Hace ya un mes que Daniel Sancho ingres√≥ en la prisi√≥n de Koh Samui, Tailandia, acusado del asesinato del m√©dico colombiano Edwin Arrieta en Tailandia. Seg√ļn confes√≥ el hijo de 29 a√Īos del actor Rodolfo Sancho, discuti√≥ con la v√≠ctima, le dio un pu√Īetazo, cay√≥ al suelo y se golpe√≥ la cabeza contra el lavabo, quedando inconsciente.

Seg√ļn la investigaci√≥n llevaba a cado por la Polic√≠a tailandesa, Arrieta muri√≥ Sancho le cort√≥ el cuello, cuando lo estaba descuartizando para deshacerse del cad√°ver. El propio Daniel Sancho confes√≥ haber cometido el crimen y est√° colaborando con la polic√≠a en la reconstrucci√≥n del caso.

Sin embargo, Sancho no avis√≥ a las autoridades hasta que la hermana de la v√≠ctima, Darling Arrieta, le pregunt√≥ por √©l. Tal y como ha explicado en la primera entrevista concedida en Espa√Īa, a Jaime Cantizano en TVE, la familia de Edwin se empez√≥ a preocupar cuando dejaron de tener noticias desde la misma noche del asesinato.

Fue entonces cuando Darling comenz√≥ a buscar entre los contactos espa√Īoles de Instagram de su hermano. "Primero reviso tres y veo que est√°n en Ibiza", comenta. "Sigo y encuentro al cuarto, que es este se√Īor (en referencia a Daniel Sancho), entonces veo que su historia aparece Ko Pha Ngan. Inmediatamente cojo y le escribo".

Tal y como ha declarado en otras ocasiones, Sancho le respondió y le confirmó que había estado con su hermano la noche anterior pero que le había perdido la pista. No fue hasta entonces, cuando Sancho fue a denunciar su desaparición, para terminar confesando el crimen.

Mucha información la han tergiversado

Darling asegura que ha venido a Espa√Īa por sus padres, para desmentir mucha de la informaci√≥n que se est√° diciendo en los medios de comunicaci√≥n. "Muchos medios no han sido sensibles ni humanos con la situaci√≥n que estamos viviendo como familia y, sobre todo, con mis padres que son personas de la tercera edad", alega.

Sostiene que "mucha información la han tergiversado, no se han cerciorado de que realmente sea cierto". Critica que la muerte de su hermano "la están usando muchos medios para subir su audiencia" y que se esté diciendo que "era un mafioso que venía de una familia mafiosa, narcotraficante".

"Somos personas sencillas, con valores", reconoce Darling. Por ello, se muestra dolida porque digan que Edwin Arriera era "un narco, diabólico y peligrosísimo, que tenía a esta persona secuestrada y amenazada". "No se han puesto a mirar que es una familia destrozada, son unos padres que le quitaron a su hijo y que no le han podido dar cristiana sepultura", declara y censura que "no respetan la memoria de una persona que está muerta".

Todavía mi dolor no da como para mandarle un mensaje a Daniel Sancho

Por otro lado, Darling Arrieta reconoce que todav√≠a es pronto para poder perdonar al asesino de su hermano. "Todav√≠a mi dolor no da como para mandarle un mensaje a √©l. En estos momentos, no creo que yo le pueda decir 'te perdono'", dice. Sin embargo, espera poder hacerlo alg√ļn d√≠a, "estoy esperando a que Dios sane mis heridas, haga su obra en m√≠, para entonces yo poder decir 'te perdono'".

Darling Arrieta durante su entrevista en RTVE | RTVE

Adem√°s, cuenta cu√°les son las tres cosas que le pide a Dios:

"Que las cenizas de mi hermano lleguen pronto y le podamos dar sagrada sepultura".

"Que se le haga justicia"

"Que pase esta tormenta y llegue la calma y que ese arcoíris vuelva a brillar para nosotros, que para mí va a ser más brillante, porque va a estar mi hermano"

Última conversación de Darling con Edwin Arrieta

Darling Arrieta tambi√©n rememora la √ļltima conversaci√≥n que mantuvo con su hermano. "Cuando lleg√≥ a Bangkok fue la √ļltima vez que hablamos, el martes 1 de agosto a las 20.30 horas de la noche (hora colombiana). Me llama y me dice que era una ciudad super linda y que hab√≠a visto unos vestidos muy lindos para comprarle a mi hija y bueno, nos despedimos ese d√≠a y ya no volv√≠ a escuchar m√°s la voz de mi hermano", declara entre l√°grimas.