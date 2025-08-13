Herido grave un hombre en Aranjuez tras ser atropellado cuando estaba en una terraza

Un hombre de 64 años ha resultado herido de gravedad durante la madrugada del martes después de que un vehículo le haya atropellado en la calle infantas de Aranjuez, tal y como ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Los hechos se han producido alrededor de las 12 de la noche, cuando un coche se ha salido de la vía y ha arrollado al hombre de 64 años que estaba sentado en la terraza de un bar.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado los efectivos de la policía local del municipio y del Summa 112, quienes han atendido a la víctima que ya presentaba varios politraumatismos y que, tras ser estabilizada, ha sido trasladada en estado muy grave al Hospital 12 de Octubre.