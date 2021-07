¿Hay que usar la mascarilla si estoy vacunado del coronavirus?

Una vez completa la pauta de vacunación son muchos los ciudadanos que dudan del uso de la mascarilla, también muchos los enfoques y opiniones sobre la utilización de este objeto ya tan cotidiano, el más eficaz: el sentido común.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el uso de las mascarillas incluso para las personas que están completamente vacunadas, especialmente en espacios interiores. Al contrario que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), que consideran que en las personas vacunadas no es necesaria la mascarilla.

Algunas recomendaciones sobre el uso de la mascarilla

En espacios interiores y con personas de mayor riesgo

En algunos entornos de alto riesgo, donde se concentre un gran número de ciudadanos, como los aeropuertos, aviones y trenes, en los hospitales y lugares de culto.

como los aeropuertos, aviones y trenes, en los hospitales y lugares de culto. Llevar una mascarilla siempre consigo en caso de necesitarla.

en caso de necesitarla. Su uso en caso de ser inmunodeprimido especialmente en lugares cerrados en los que puedas estar en contacto con personas no vacunadas.

especialmente en en los que puedas estar en contacto con personas no vacunadas. Si vives con alguien inmunodeprimido o con niños pequeños no vacunados. Es cierto que la probabilidad de contraer covid-19 y transmitirlo a tu familia disminuye una vez administrada la vacuna, pero no se elimina la probabilidad de contraerlo.

Hay que tener siempre en cuenta el entorno al que nos dirigimos y en el que nos movemos, puesto que no es lo mismo estar rodeado de personas ya vacunadas, que de otras que no lo están. Las zonas con mayores tasas de vacunación son las que menor tasa de infección tienen, puesto que las posibilidades de encontrarte con una persona infectada no vacunada se reducen considerablemente.

La vacunación reduce drásticamente tanto la probabilidad de infectarse como la de ser un portador asintomático que podría transmitir el virus a otros. Además la posibilidad de infectarse a través de una persona vacunada, si también tú estás vacunado, es prácticamente nula. También estar al aire libre reduce mucho la transmisión gracias a la ventilación, al igual que la vacunación.

¿Qué mascarillas debo usar?

Para la población inmunodeprimida o en alto riesgo se recomienda una mascarilla N95 o KN95, o una doble mascarilla.

Para el resto, una mascarilla quirúrgica o higiénica.

Variante delta del nuevo coronavirus

Esta variante nueva es más transmisible que cualquiera de las anteriores. Con la variante delta en aumento, ante la duda, ponerse siempre mascarilla.

Por lo tanto, debemos seguir usando mascarillas en interiores, y en exteriores cuando la situación lo requiera aunque el riesgo de transmisión sea menor.