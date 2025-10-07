“Tú no has sido capaz de cesar al que retozaba en el Ventorro”: la respuesta de Puente a la petición de Feijóo de cesarle

El ministro de Transportes, Óscar Puente, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, han protagonizado este martes un nuevo enfrentamiento en redes sociales a raíz del episodio en el que el titular de Transportes apartó con un movimiento con el brazo al activista Bertrand Ndongo durante un acto público.

Feijóo pide su cese: “En la España que viene no habrá sitio para esto”

El presidente del PP criticó duramente la actitud de Puente y aseguró que, de haber ocurrido en su Gobierno, habría actuado de inmediato: “Si un ministro de mi Gobierno trata así a cualquier ciudadano, le ceso de inmediato”, escribió Feijóo en X.

El líder popular añadió que “educación y cortesía es lo mínimo que se le puede pedir a un dirigente político” y calificó al ministro de “ineficaz y torpe”. “Vamos a desterrar esta forma de actuar de la política nacional. En la España que viene, ni Pedro Sánchez de presidente ni Óscar Puente de ministro”, concluyó su mensaje, acompañado de un vídeo del incidente.

La réplica de Puente: “Qué vas a cesar tú…”

La respuesta del ministro de Transportes no se hizo esperar. En su cuenta de X, Puente arremetió contra Feijóo, al que acusó de hipocresía por no haber exigido responsabilidades a otros dirigentes populares.

“Qué vas a cesar tú, si no has sido capaz de cesar al que retozaba en el Ventorro mientras 229 personas se ahogaban, miserable”, escribió.

El ministro hacía referencia al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a quien el PSOE reprocha haber asistido a una comida en el restaurante El Ventorro durante los días más críticos de la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana.

Puente añadió además:“Así tratáis vosotros a la gente. Yo lo que no hago es dejarme avasallar por tus fascistas a sueldo.”