Hallan en Manises un cadáver que podría ser de uno de los tres desaparecidos en la DANA hace un año

Trabajadores de Tragsa han hallado en Manises (Valencia) el cadáver de un hombre que, a falta de las pruebas de ADN, podría tratarse de Javi, una de las tres personas que permanecen desaparecidas tras la catastrófica dana del pasado 29 de octubre, según han confirmado fuentes de la investigación.

El diario Las Provincias explica que el cuerpo fue encontrado momificado durante los trabajos de desescombro junto al río Túria por trabajadores de la empresa Tragsa.

Podría tratarse de Javier, uno de los tres desaparecidos

Según las primeras estimaciones, por la zona y el estado en el que se encontraba el cuerpo, podría tratarse de Javi. No obstante hay que esperar las pruebas de ADN u odontológicas para la confirmación.

El cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) de València para practicarle la autopsia y otras determinadas pruebas, lo que confirmará la identidad del hombre hallado.

Javi, de 56 años, es una de las tres personas que todavía están desaparecidas tras la riada de hace casi un año que se ha cobrado 229 víctimas mortales y miles de daños personales y materiales.

Se trata del vecino de Pedralba (Valencia) que desapareció junto a su hija, con síndrome de Down, cuando se encontraba en una vivienda en el campo aquél fatídico 29 de octubre. La Guardia Civil pudo localizar el cadáver de la chica pero no había rastro de su padre.

Otros dos desaparecidos

Junto a Javi, todavía permanecen desaparecidos Elizabeth y Francisco, a quienes la Guardia Civil todavía buscan por diferentes zonas de la provincia de Valencia.

En concreto, Elizabeth fue sorprendida por la barrancada cuando circulaba en su vehículo junto a su madre cerca del Hotel La Carreta de Chiva. Por su parte, a Francisco se le perdió el rastro tras salvar a sus dos nietos después de ubicarlos en el techo del vehículo cuando les pilló la riada por Montserrat.

Mazón, citado en el Congreso

De las responsabilidades políticas, la comisión de investigación sobre la DANA ha citado a Mazón en el Congreso el 17 de noviembre. Mientras, la portavoz del Consell, Susana Camarero, admite que tiene parados 9 millones de euros de donaciones para las víctimas un año después de la DANA, según Eldiario.es