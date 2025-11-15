Hallan el cadáver de un hombre y una mujer con signos de violencia en un chalet de Alpedrete

El hombre y la mujer de 60 años que han sido encontrados muertos con signos visibles de violencia producidos por arma blanca en un chalet en Alpedrete eran pareja, según han informado fuentes próximas de la investigación. No había denuncias previas ni aparecían en el sistema Viogén.

El hombre tenía antecedentes psiquiátricos por intentos autolíticos y depresión, han añadido las mismas fuentes. El hijo, que ha quedado "en estado de shock", ha sido el que ha encontrado los cuerpos de las víctimas en habitaciones diferentes. Ambos presentaban heridas de arma blanca.

Sobre las 12:00 horas ha llamado al Summa 112 que cuando ha llegado al lugar de los hechos se han encontrado los cuerpos. Lo único que ha podido hacer el equipo médico del Summa 112 ha sido confirmar el fallecimiento de ambas personas.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación, mientras que los cuerpos han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis sobre lo sucedido.