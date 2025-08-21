Hallados dos nuevos documentos que prueban que Cervantes estuvo en Huelva

El investigador Bartolomé Miranda Díaz ha encontrado en el archivo histórico de La Palma del Condado (Huelva) dos documentos fechados en 1593 y 1594 que sitúan con total precisión al escritor Miguel de Cervantes en las localidades onubenses de Paterna del Campo y Bollullos Par del Condado, donde se encontraba realizando las tareas de recaudador de impuestos.

Tanto es así, que en dichos escritos aparece el nombre completo del escritor de El Quijote y su cargo como recaudador. No obstante, uno de los manuscritos está tan deteriorado que rechazó tocarlo hasta poder certificar su autenticidad a través de otras documentaciones históricas.

No es la primera vez que Cervantes es relacionado con las tierras andaluzas, puesto que en 1902 se descubrió en el Archivo de Simancas un documento que constataba que el escritor había estado en tierras del Aljarafe sevillano y en las comarcas onubenses de Campo de Tejada y del Condado de Niebla, también en calidad de recaudador de impuestos. Sin embargo, el aporte de Miranda Díaz ubica con fechas exactas la presencia.

Asimismo, el investigador ha resaltado que los textos hallados arrojan información de mucho valor, ya que permiten ampliar el rango de búsqueda en los archivos históricos de estas comarcas, puesto que el escritor pasó por ellas en julio de 1593 y entre febrero y marzo de 1594. Concretamente, el de Bollullos Par del Condado está registrado en noviembre de 1594.

Este documento no es más que un poder notarial por el que se autoriza a un emisario para recoger en Sevilla el dinero que se le debía a los vecinos del pueblo.

De igual forma, Miranda Díaz ha desdeñado que es posible que se encuentren nuevas documentaciones cervantinas más allá de las ubicaciones marcadas, puesto que era bastante común que la Corona pagase tarde y fuesen los ayuntamientos los tuviesen que reclamar los pagos por medio de poderes notariales como en el caso de Bolullos Par del Condado o mediante otros documentos que reflejasen la faceta de recaudador de Cervantes.

Pese a que ambos documentos hallados tienen su propia localización, se encuentran conservados en el archivo de la Palma del Condado, cuya función es la de aunar todos los documentos históricos de varias localidades de la provincia.

Por tanto, con el descubrimiento de estos dos textos se puede establecer un mapa de la ruta que siguió Cervantes en tierras andaluzas:salió de Sevilla el 14 de julio de 1593; fue a Sanlúcar la Mayor (Sevilla) hasta un mes después; después iría a Paterna del Campo el día 22 y dos días después a Villalba; hizo la penúltima parada en La Palma (Huelva) el 25, y concluyó su viaje en Niebla (Huelva) tres días después.

No ha sido fácil seguir la pista del viaje del escritor alcalaíno, puesto que desde 1902 hasta 1958, cuando Luis Astrana Martín encontró otro papel sobre el mismo. También ha habido otro parón entre 2017 y la época actual. Hasta la fecha, se conoce que Cervantes ha estado en Bonares, Lucena del Puerto, Niebla y Villalba del Alcor (Huelva) y Aznalcázar (Sevilla).

En el caso de la localidad sevillana, fue el investigador José Cabello Núñez quien dio con el documento en el archivero de La Puebla de Cazalla (Sevilla). Ambos investigadores han sido recompensados con mención de Krzysztof Sliwa, biógrafo estadounidense de origen polaco de Cervantes, en su monumental 'Vida de Miguel de Cervantes Saavedra' (Debolsillo), de casi 1.200 páginas y la más actualizada.