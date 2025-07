"Me hace lavar la comida en mal estado y ponerla de tapa": el nuevo escándalo viral destapado por Soy Camarero

Un simple plato de tapas puede esconder más de lo que aparenta. En algunos casos, las cocinas pueden ser lugares de abuso laboral, prácticas ilegales y una precariedad que muchas veces es ocultada a simple vista. Jesús Soriano, más conocido como Soy Camarero, lleva años siendo la voz incómoda de una parte del sector hostelero.

A través de su cuenta en redes sociales @soycamarero, comparte experiencias reales que muchos trabajadores en bares y restaurantes tienen que vivir. Javier recibe estas informaciones de trabajadores anónimos y las comparte para dar a conocer la situación.

El último caso ha levantado la alarma de todos sus seguidores

"El jefe le obliga a lavar la comida en mal estado y ponerla de tapas (hasta le hace lavar los palillos que ponen en las hamburguesas para reutilizar)", escribe Soriano junto a las imágenes. En una de ellas puede verse la comida deteriorada, en otra los palillos junto a cubiertos supuestamente reciclados.

Sin embargo, la denuncia no termina ahí. El trabajador afectado, en sus propias palabras, resume lo que vive a diario. "Esto es lo que mi jefe me hace poner en las tapas del bar. Asqueroso y angustioso. Me hace lavarlo con agua y ponerlo", señala, refiriéndose tanto a los alimentos como a los utensilios que deberían ser de un solo uso.

Denuncias en cadenas

Aunque lógicamente este tipo de situaciones no representan a toda la hostelería, lo cierto es que el caso ha destapado una ola de testimonios similares. Distintos usuarios de redes sociales no han tardado en compartir experiencias similares, donde aseguran haber sido forzados a realizar practicas muy parecidas.

"A mí me obligaban a lavar los filetes de lomo con salsa que sobraban del menú para reutilizarlos en los pepitos. También nos obligaban a recongelar cosas ya congeladas los viernes", cuenta uno de ellos.

Se ha tomado acción en el asunto

Ante la gravedad de los hechos del primer caso, Soriano ha dado un paso más y ha decidido intervenir. "Jesús Soriano ha guiado al trabajador hasta inspección de trabajo para que dé los datos y pruebas y acudan", ha indicado, añadiendo que el camarero ya dispone del teléfono y el enlace para presentar la denuncia correspondiente.