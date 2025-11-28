Habla el padre de la exnovia de Ábalos que le visitó en prisión: "Tiene altibajos para estar soportando eso a su edad"

El padre de Andrea, la expareja de José Luis Ábalos que acudió a verle a la cárcel, ha roto su silencio. Lo ha hecho en exclusiva en el programa Y ahora Sonsoles.

El padre asegura que Ábalos está "más solo que la una" y que, pese a contar con su familia, atraviesa un momento especialmente duro. Explica que ahora está pendiente incluso de trámites tan básicos como autorizar números de teléfono o gestionar entregas de material permitido en prisión. "Del árbol caído nadie va a hacer leña", afirma. Y añade que su prioridad es proteger a su hija: "Tiene sus altibajos para andar soportando eso a la edad que tiene, cumpliendo con sus estudios".

El hombre ha relatado sus encuentros con Ábalos, enmarcados en la más absoluta normalidad. Comidas, cenas, conversaciones normales. "Yo no he visto historias raras. No he visto billete de 500 ni he visto nada. Lo veo un hombre más", asegura.

Reitera su respeto a la justicia y, aunque lamenta la situación, no cuestiona las decisiones del Supremo: "Si la justicia ha decidido eso, será porque nada habrán cometido los que han cometido".

Pese a la distancia que marca ahora la prisión de Soto del Real, donde Ábalos ingresó este jueves, el padre de la joven asegura que mantiene su apoyo. "Ayer le dije a mi hija que le transmitiera a Josemi mi apoyo incondicional. Cualquier cosa que necesite y que se pueda", señala. Incluso llegó a informarse de si era posible enviar comida a prisión, aunque descubrió que ese tipo de ayuda no está permitida. "Dentro de lo que cabe, estoy un poco atado de pies y manos, pero en cualquier cosa que pudiera ayudarle, lo haría".

El juez del Supremo, Leopoldo Puente, ha decretado prisión provisional para Ábalos y para su exasesor Koldo García, al apreciar un riesgo extremo de fuga. Ambos están imputados por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas y se enfrentan a acusaciones que suman cinco delitos graves de corrupción. La Fiscalía reclama para Ábalos 24 años de prisión.