La habilidad profesional más subestimada que puede ayudarte a crecer, según un experto laboral

En un mundo laboral cada vez más competitivo, la capacidad de aceptar y aprovechar las críticas constructivas se ha convertido en una de las habilidades más valiosas, pero también una de las más olvidadas. Así lo afirma el reconocido psicólogo organizacional Adam Grant en un reciente artículo para CNBC.

Según Grant, muchos profesionales evitan las críticas por miedo al fracaso o a dañar su autoestima, pero esta actitud limita su crecimiento. En cambio, quienes aprenden a escuchar, procesar y aplicar el feedback negativo destacan por su capacidad de adaptación y mejora continua.

¿Por qué nos cuesta aceptar las críticas?

Es bastante frecuente que no sepamos gestionar bien las críticas negativas. Cuando escuchamos algo sobre nosotros mismos que no nos gusta, es habitual cuestionar las intenciones de nuestro interlocutor o activar un escudo interno que nos proteja de las críticas. Grant advierte que “adquirir conocimiento es fácil, asumir la crítica constructiva es más difícil, pero si no puedes asumir la realidad, la gente dejará de decírtela.” El rechazo a las opiniones negativas suele venir de:

Sesgo de confirmación: tendemos a valorar solo las opiniones que refuerzan nuestras creencias.

Miedo a la vulnerabilidad: reconocer errores puede percibirse como un signo de debilidad.

Falta de entrenamiento: muchas empresas no fomentan una cultura de feedback honesto y respetuoso.

¿Cómo convertir las críticas en oportunidades?

Aprovechar las críticas nos puede ayudar a identificar áreas de mejora que quizás no habíamos detectado, fomentando nuestro crecimiento personal y profesional. Además, esta actitud demuestra resiliencia, apertura al aprendizaje y la capacidad de transformar desafíos en ventajas, lo que nos puede ayudar a mejorar relaciones, proyectos y hasta nuestra propia autoconfianza. Al final, cada crítica bien gestionada se convierte en un paso más hacia la excelencia.

Tres claves que puedes usar para sacar provecho del feedback negativo son:

Separar el "yo" del "hecho": no tomarlo como un ataque personal, sino como información útil.

Buscar patrones: si varias personas hacen la misma observación, es señal de que hay un área de mejora real.

Preguntar "¿Cómo?" en lugar de "¿Por qué?": centrarse en soluciones, no en justificaciones. Esto, asegura, acelera el aprendizaje y la innovación.

Aprender a recibir críticas no solo mejora el desempeño laboral, sino que también fortalece la resiliencia y la inteligencia emocional. Como resume Grant: "La gente que más crece es aquella que mejor se toman las críticas constructivas.”