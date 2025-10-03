La de hoy es la quinta abdicación de un monarca europeo en favor de la siguiente generación, en menos de dos décadas. Solo Isabel II de Reino Unido murió en el trono. Ni Margarita de Dinamarca, Beatriz de los Países Bajos, Alberto de los belgas o Juan Carlos I de España morirán como jefes de Estado. Unos por cuestiones de salud, otros por comportamientos no ejemplares en sus últimos años y otros por proteger a los herederos, el caso es que decidieron dar un paso atrás y ceder la Jefatura del Estado. Únicamente en Países Bajos se puede decir que la abdicación está en sus "genes" y llegada a una determinada edad, la firmaron tanto la Reina Guillermina, como Juliana y Beatriz.

Guillermo y Estefanía, nuevos Grandes Duques de Luxemburgo

Las calles de Luxemburgo se han puesto de gala hoy para este cambio en el trono. A primera hora de la mañana abdicaba el Gran Duque Enrique, después de 25 años en el trono con el apoyo de la Gran Duquesa María Teresa. Su hijo mayor, el príncipe Guillermo (43 años), es el nuevo jefe del Estado de este pequeño país en el corazón de la UE y uno de los más ricos y de mayor renta per cápita del mundo.

El traspaso del trono ha estado arropado por los monarcas de los países vecinos, Felipe y Matilde de los belgas -con la princesa heredera Isabel- y Guillermo y Máxima de Países Bajos -junto a la princesa heredera Amalia-.

Han asistido también representantes de las instituciones europeas, el presidente del Consejo Europeo, el portugués António Costa y la presidente del Parlamento Europeo, la italiana Roberta Metsola.

Celebraciones durante todo el fin de semana

Los festejos por la proclamación del Gran Duque Guillermo -llevada a cabo en la Cámara de Diputados- se van a prolongar todo el fin de semana. El momento más emotivo del discurso de proclamación, ha sido cuando el nuevo Gran Duque ha agradecido a su padre Enrique (70 años) todo el apoyo y ejemplo durante estos años que le han servido, ha dicho, de referencia para asumir tan alta misión. Guillermo ha tenido un recuerdo muy especial también para sus abuelos, los Grandes Duques Juan y Josefina Carlota.

El saludo desde el balcón del Palacio Gran Ducal ha sido el momento de reencuentro con los luxemburgueses, que han aplaudido y gritado "Guillermo, Guillermo" al nuevo Gran Duque, que estaba acompañado de la Gran Duquesa Estefanía y de sus dos hijos, los príncipes Charles y François. Se han ido sumando al saludo el resto de la Familia Real luxemburguesa, y también han salido los reyes Guillermo y Máxima y Felipe y Matilde.

Esta tarde habrá una recepción en el Cercle Cité, a la que seguirá una cena de gala en el Palacio Ducal. Mañana sábado, Guillermo y Estefanía recorrerán varias localidades de Luxemburgo y participarán en distintos espectáculos. El domingo tendrá lugar una misa de acción de gracias en la Catedral, con la familia del Gran Duque.

Guillermo habla español, como su madre

El nuevo Gran Duque, Guillermo, habla español por herencia materna de María Teresa, cubana de nacimiento. Nacido en Luxemburgo en 1981, Guillermo es el primogénito de los cuatro hijos que tuvieron Enrique y María Teresa.. Estudió Ciencias Políticas y realizó su formación militar en Reino Unido, en la academia de Sandhurst.

Dinastía Nassau

Guillermo perteneciente a loa dinastía de los Nassau y los Borbón-Parma por parte de padre. Tiene sangre plebeya por su madre nacida en Cuba, hija de una adinerada familia dedicada a la explotación del azúcar y cuya familia se exilió tras la Revolución de 1959.

Se casó en 2012 con la condesa belga Estefanía de Lannoy, siendo el único de los herederos europeos que contrajo matrimonio con otra persona de "sangre azul", perteneciente a la nobleza.