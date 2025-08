La Guardia Civil supera a la Policía Nacional en su lucha contra la corrupción interna, según Europa

El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa ha confirmado que la Guardia Civil ha hecho más progresos que la Policía Nacional en la lucha contra la corrupción. Aunque señala que las dos instituciones tienen que mejorar la transparencia, objetividad y proporcionalidad de sus regímenes disciplinarios.

Estas conclusiones se extraen del informe de evaluación sobre la aplicación de estas medidas aprobadas en 2019 que ha publicado este estamento y que tiene como objetivo la mejora de la capacidad de los Estados miembros para luchar contra la corrupción a través de la supervisión del cumplimiento de las normas anticorrupción.

Según el texto aprobado en su sesión plenaria de junio y al que ha tenido acceso 'Europa Press', el GRECO subraya que las autoridades españolas deberían "intensificar sus esfuerzos" para llevar a cabo las reformas previstas para fortalecer los mecanismos anticorrupción en lo que respecta a los organismos pertenecientes a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Principalmente, el estamento europeo ha agrupado en nueve las medidas más urgentes que se deben implementar para luchar contra la corrupción en los cuerpos dependientes del Ministerio del Interior. No obstante, ya se han cumplido "parcialmente" ocho, pero una permanece "sin aplicarse".

Concretamente, Estrasburgo ha indicado que, pese a que se han producido "algunos avances" continúa habiendo "deficiencias persistentes" y, además, se han constatado progresos "dispares" entre la Policía Nacional y la Guardia Civil. De hecho, el Instituto Armado ha recabado una mejor valoración, puesto que ha conseguido realizar "mayores avances" y, por tanto, tiene menos tareas pendientes en la lucha contra la corrupción.

Transparencia: necesita mejorar

El Greco ha recomendado a los cuerpos policiales que revisen sus regímenes disciplinarios con la intención de mejorar su transparencia, objetividad y proporcionalidad, pero, sobre todo, para evitar la posibilidad de que un supervisor tome decisiones unilaterales en cuestiones disciplinarias.

No obstante, según explican en el texto, ninguno de los dos cuerpos ha avanzado en esta cuestión. Pese a que la Benemérita sí que ha remitido algunos cambios que el Consejo de Europa ha recibido con "satisfacción", aconsejan a los servicios jurídicos que supriman la posibilidad de decidir por sí mismos sobre las faltas. Por el contrario, la Policía no remitió ni una solo medida.

Igualmente, ambas instituciones han recibido la recomendación de revisar los procesos de promoción interna para que sea lo más objetiva y transparente posible. De hecho, el GRECO ha agradecido que se hayan implementado algunos cambios, pero pide mayor contundencia en las políticas de contratación para que sean más diáfanos.

Objetivo: erradicar los orígenes de la corrupción

Desde el GRECO creen que tanto la Policía como la Guardia Civil deben realizar una valoración más exhaustiva en las áreas y actividades propensas a la corrupción para señalar los problemas y amenazas emergentes, para llevar a cabo una estrategia de integridad y anticorrupción.

En este sentido, han valorado positivamente que la Unidad de Asuntos internos de la Policía Nacional haya realizado evaluaciones, pero lamenta que no se hayan implementado estrategias concretas de integridad y anticorrupción.

En cuanto a la Guardia Civil, han alabado que hayan puesto en práctica sus recomendaciones, como por ejemplo el Sistema de Integridad de la Guardia Civil (SINTEGC) o el Plan de Acción de Ética Profesional (PLAEP).

La Policía no mejora sus Códigos de Conducta

De igual forma, el organismo europeo instaba también a realizar modificación en los Códigos de Conducta con directrices y medidas prácticas para su aplicación. Una vez más, la Policía ha vuelto a quedar por detrás de la Guardia Civil, quien ha sido felicitada por tener en proceso de tramitación un Plan de Acción Ética Profesional.

Por otra parte, los avances de la Guardia Civil en materias de análisis de riesgos de conflictos de intereses en el servicio y después del empleo, así como la revisión completa de los procedimientos de denuncia de irregularidades dentro del cuerpo, han quedado patentes. Mientras que la Policía Nacional ha quedado señalada por no ha realizado ninguna modificación.

La revisión de bonificaciones señala a la Guardia Civil

Pese a su buen hacer, la Guardia Civil ha quedado señalada en el informe del GRECO en el apartado de investigación de antecedentes. Para que fuese más efectiva se proponían investigaciones a intervalos regulares durante la carrera de sus funcionarios. La Benemérita no ha realizado suficientes avances en la materia, mientras que la Policía Nacional le ha aventajado.

Sin embargo, ambos empatan, para mal, en la revisión de los criterios y procedimientos para la asignación y retiro de asignaciones, bonificaciones y otros beneficios. Más coherencia, equidad y transparencia pedían desde Estrasburgo, así como la introducción de controles y seguimientos adecuados.

Por último, en lo relativo al sistema de cupos reservados para la entrada en la Guardia Civil de descendientes de agentes, desde el organismo europeo toman nota de la existencia de un proyecto para reducirlos, aunque insisten en que debería reducirse más o incluso eliminarse.

Los Mossos utilizan la violencia

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, dependiente del Consejo de Europa, ha denunciado que la policía catalana y sus centros de reclusión están ejerciendo "malos tratos" y ha exigido que se implementen protocolos de "tolerancia cero". Igualmente, ha alertado del uso inadecuado de la fijación mecánica en cárceles y centros de menores, e insta a que se busquen sustitutivos. Esta son las conclusiones que se extraen del informe realizado con base en las personas retenidas en comisarías, centros penitenciarios y de menores de Cataluña.

Entre el 25 de noviembre y el 5 de diciembre de 2024, una delegación del Comité Europeo se trasladó hasta Cataluña para comprobar estos hechos y visitar los distintos establecimientos, pero no ha sido hasta que no ha visitado todos que no ha podido publicar el pertinente dosier, en el que recoge las malas condiciones en las celdas, así como las bofetadas, puñetazos y porrazos de los funcionarios.