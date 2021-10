La Guardia Civil reconstruye el crimen de Lardero junto al presunto asesino

La Guardia Civil realizó el viernes 29 de octubre la reconstrucción del crimen del niño de nueve años que el pasado jueves fue asesinado en Lardero. La actuación, donde también estuvieron presentes el detenido y una secretaria judicial, se dilató durante algo más de cuatro horas.

Entre las 16:00 horas y las 20:15 horas de la tarde, agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y agentes del Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil en La Rioja realizaron una "minuciosa inspección" del domicilio del presunto asesino, Francisco Javier Almeida, situado en la calle Río Linares, número 5 de Lardero. Habiendo finalizado las actuaciones, el detenido fue trasladado al calabozo; una vez concluyan las diligencias, será puesto a disposición de la Autoridad Judicial.

Los hechos

El pasado jueves 28 de octubre Francisco Javier Almeida fue detenido acusado de asesinar a un niño de nueve años en Lardero, un pequeño municipio de La Rioja. Al parecer, y según informan algunos testigos, este hombre habría engañado al pequeño Álex para que le acompañara a su casa donde efectuó el asesinato. En torno a las 20:25 horas, el 112 recibió una llamada en la que se denunciaba la desaparición del menor, cerca de Villa Patro.

Acto seguido, tanto la Guardia Civil como la Policía Local de Lardero se desplazaron hacia el lugar y poco después encontraron al menor junto a su presunto asesino en el interior de un portal de Lardero en estado muy grave e inconsciente. La patrulla de la Guardia Civil de Villamediana dio aviso y pidió una ambulancia. Aunque los sanitarios encontraron a Álex con vida y trataron de reanimarle, finalmente, falleció en el propio lugar de los hechos.

Conocido el suceso, una multitud de vecinos de la localidad se trasladó a las inmediaciones de dicho barrio de Lardero donde quedó patente la tensión que crecía a cada minuto. Cuando el coche de Policía salió del del garaje del edificio de los hechos con el detenido dentro, pudieron escucharse numerosos insultos y gritos contra el presunto asesino. La multitud trató de abalanzarse contra el vehículo policial, pero el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado evitó complicaciones en la situación más graves.

El detenido

Francisco Javier Almeida es un hombre de 54 años, vecino de Lardero, y con varios antecedentes penales. En 1993 fue condenado a siete años de prisión por agresión sexual y en agosto de 1998 se le volvió a juzgar por asesinato y agresión sexual, delitos que le sentenciaron a veinte y diez años de ingreso penitenciario respectivamente.

La condena habría expirado el 17 de agosto de 2023. Sin embargo, en 2020, según ha confirmado la Delegación de Gobierno, fue trasladado al Centro Penitenciario de Logroño donde el 8 de abril de 2020 obtuvo la libertad condicional.

Por su parte, la Delegación de Gobierno ha querido concretar las informaciones que han aparecido en las redes sociales sobre la denuncia de un hecho parecido en policía. En este punto, explican, con fecha 25 de octubre de 2021, se denuncia ante la Guardia Civil en el Puesto de Villamediana de Iregua que en el Colegio Villa Patro de Lardero un varón invitó a una niña a ir a jugar con su hija, a lo que no accedió. Los datos aportados en la denuncia no permitían identificar al autor o vincularlo con la persona detenida ayer y no constan otros hechos similares.