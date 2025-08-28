La Guardia Civil localiza en Cullera (Valencia) una colección ilegal de seis serpientes protegidas

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil ha localizado en una vivienda de Cullera (Valencia) seis especies de serpientes sin el pertinente permiso CITES (de Inspección de Especies en Comercio) en el que se certifica la legal procedencia y origen de los animales. Se trata de dos pitones alfombra, dos boas imperator y una boa constrictor.

La investigación se inició cuando el pasado de mes de julio una vecina llamó a Emergencias para avisar de que de su toldo colgaba algo que no lograba reconocer. En ese momento una patrulla de la Guardia Civil se personó en la vivienda y pudo comprobar que se trataba de una serpiente y procedió a su captura.

Acto seguido, la patrulla del Seprona de Sollana se hizo cargo de las pesquisas, que les condujeron hasta una vivienda próxima al lugar de los hechos, donde pudieron encontrar el resto de serpientes, todas ellas especies protegidas. De hecho, la Benemérita ha comprobado que todos los animales están incluidos en el Apéndice II del Convenio CITES y ANEXO B del RGTO. (CE) 338/97, que se encarga de regular el comercio, para evitar su venta ilegal y que esta se convierta en un problema para su subsistencia.

Tras realizar las averiguaciones necesarias, la Guardia Civil pudo constatar que el dueño de los animales no contaba con los certificados necesarios y este reconoció que el pasado mes de febrero fue cuando se escapó la serpiente que colgó del toldo. Ante esta situación, ha sido acusado de un delito contra la flora y la fauna.

En cuanto al paradero de las serpientes, la que se escapó se encuentra en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Saler (Valencia) donde está pasando la pertinente revisión veterinaria, caracterización y valoración. Mientras que el resto de reptiles están en posesión del dueño -un varón español de 34 años- hasta que se les asigne un hogar definitivo.