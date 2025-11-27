La Guardia Civil detiene a la exabadesa de Belorado por la venta irregular de obras de arte del convento

La Guardia Civil ha detenido a Laura García de Viedma, la exabadesa del convento de Belorado (Burgos), tras un registro ordenado por el Juzgado de Briviesca. Todo por una investigación relacionada con la presunta venta ilegal de obras de arte y más de un kilo de oro pertenecientes al patrimonio de la comunidad clarisa del convento. Además, se le imputan delitos de estafa impropia y se investigan irregularidades sobre el alquiler de la hospedería del convento a un empresario extranjero.

Las monjas de Belorado, conocidas como exclarisas cismáticas, están enfrentadas judicialmente con el Arzobispado de Burgos desde que publicaron en 2024 un manifiesto católico en el que declaraban inválidas las doctrinas posteriores al Concilio Vaticano II y calificaban de hereje al papa Francisco, fallecido en abril de 2025. Este conflicto ha derivado en procesos de desahucio para que abandonen tanto el monasterio de Belorado como otro en Orduña, donde algunas de ellas residen actualmente.

El registro en el convento fue complicado, ya que las exmonjas no respondieron a las comunicaciones para facilitar el acceso, lo que obligó a la Guardia Civil a desatornillar un sistema de acceso para entrar. Durante el día, la presencia de la Guardia Civil fue constante, con agentes realizando el registro y llevando cajas con material necesario.

Actualmente hay abiertas dos causas penales: una por la venta de oro de la comunidad y otra por estafa agravada relacionada con el destino de los ingresos por el alquiler de la hospedería.

Su ruptura con la iglesia

El 8 de mayo de 2024, las Hermanas Pobres de Santa Clara de Belorado (Burgos) y Orduña (Álava) hicieron pública una decisión inédita: romper con la Iglesia Católica y declarar que la Sede de San Pedro estaba "vacante y usurpada" desde la muerte de Pío XII en 1958. La abadesa, sor Isabel de la Trinidad, firmó en nombre de todas el llamado Manifiesto Católico, un documento de casi un centenar de puntos que detalla los motivos doctrinales de su separación y que las situó de lleno en el sedevacantismo, una corriente que niega la legitimidad de los papas posteriores a aquel pontífice.

En Onda Cero, entrevistamos a su portavoz, Francisco Canals, para entender bien este 'divorcio' con la Santa Sede y conocer la situación actual que atraviesan:

Audio: Tomás Sanjuán / Imagen: EFE